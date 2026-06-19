Цены на свинину и говядину в Одессе в июне 2026 года

Мужчина покупает мясо на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Июньские цены на мясо на рынке «Черемушки» в Одессе остаются относительно стабильными. На прилавках представлен широкий выбор свинины и говядины. Продавцы уверяют, что дефицита продукции нет. В то же время покупателей стало меньше, чем раньше. Торговцы объясняют это сложной экономической ситуацией и снижением покупательной способности населения.

Журналисты Новини.LIVЕ посетили рынок "Черемушки" в Одессе и узнали цены на мясо.

Продажа свинины

На прилавках покупателям предлагают большой выбор свинины — от филе и шеи до ребер и сала. Продукцию привозят преимущественно из южных районов Одесской области, в частности из Арциза и Сараты. По словам продавщицы Лилии, товара хватает, однако спрос в последнее время заметно снизился. Чаще всего покупатели выбирают более доступные по цене части туши и сало.

"Сейчас продаж стало меньше. Думаю, причина в экономике, у людей не хватает денег. Чаще всего берут лопатку, мякоть, сало и обрезки, то есть то, что дешевле. Свинина у нас местная, из Одесской области. Если покупать тушу или большие объемы, можем сделать дешевле на 10–15 гривен за килограмм", — рассказала продавщица Лилия.

Продавщица Лилия о спросе. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на свинину

Несмотря на снижение спроса, продавцы не фиксируют существенных изменений в стоимости свинины. Самыми дорогими остаются филе и шейка, а самыми доступными — сало и подчеревина. Также покупатели могут сэкономить при оптовой покупке.

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Сало на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Филе — 350 грн/кг

Ошеек — 350 грн/кг

Биток — 300 грн/кг

Челогач — 250 грн/кг

Мякоть — 250 грн/кг

Кострец — 240 грн/кг

Окист — 240 грн/кг

Яблочко — 240 грн/кг

Лопатка — 240 грн/кг

Ребра — 270 грн/кг

Подчеревина — 220 грн/кг

Сало — 150–180 грн/кг

Подчеревина на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Продажа говядины

Говядина на рынке представлена не так широко, как свинина, однако у покупателей есть выбор среди различных частей туши и субпродуктов. Часть продукции поставляется из Винницкой и Кировоградской областей. Продавцы говорят, что наибольшим спросом пользуются шейная часть и мясо, которое стоит дешевле премиальных отрубов. Филе в продаже встречается редко из-за высокой цены и ограниченного предложения.

"Чаще всего берут шейку и те части, которые дешевле. Филе бывает очень редко, потому что оно дорогое. Задние части быстро раскупают. В целом покупатели стараются выбирать мясо по более доступной цене", — рассказала продавщица.

Люди покупают мясо. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на говядину

Стоимость говядины традиционно выше, чем у свинины. Самыми дорогими остаются вырезка и отдельные премиальные части туши. В то же время субпродукты стоят значительно дешевле и пользуются стабильным спросом среди покупателей.

Говяжьи стейки. Фото: Новини.LIVЕ

Лопатка — 340 грн/кг

Шея — 300 грн/кг

Голень — 300 грн/кг

Вырезка — 380 грн/кг

Качалка — 380 грн/кг

Антрекот — 300 грн/кг

Грудинка — 240 грн/кг

Ребра — 240 грн/кг

Печень — 240 грн/кг

Сердце — 100 грн/кг

Язык — 350 грн/кг

Филе — 700 грн/кг

Кострец — 380 грн/кг

Голень — 380 грн/кг

Говядина на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Как сообщали Новини.LIVЕ, в одесских супермаркетах продолжает дешеветь часть сезонных фруктов, однако цены на черешню остаются рекордными. За килограмм закарпатской ягоды просят 849 грн, тогда как арбуз можно купить менее чем за 75 грн.

Также Новини.LIVЕ писали, что на молочном ряду Киевского рынка в Одессе с началом лета изменился не только ассортимент, но и качество продукции. Продавцы говорят, что коровы перешли на свежую траву, поэтому молоко, масло и сливки стали более насыщенными по вкусу. Покупатели продолжают регулярно приходить за домашней продукцией, хотя большого ажиотажа на рынке нет. Торговля идет стабильно, а цены остаются на привычном уровне.