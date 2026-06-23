Ціни на зелень та салати в Одесі на ринку Черемушки

Чоловік обирає зелень на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

На ринку "Черемушки" в Одесі продавці пропонують широкий вибір свіжої зелені та салатів. На прилавках можна знайти як звичні кріп і петрушку, так і руколу, базилік та спаржу. Водночас продавці кажуть, що людей на ринку стало менше. Через це попит на дорогі позиції залишається невисоким.

Журналісти Новини.LIVE завітали на ринок "Черемушки" в Одесі та дізналися ціни на зелень.

Що продають

На зелених рядах покупцям пропонують десятки видів свіжої продукції. Серед найпопулярніших — кріп, петрушка, зелена цибуля, шпинат і щавель. Також у продажу є селера, кінза, рукола, м'ята, три види базиліку та різні сорти салату. Частина продукції вже місцевого врожаю, який надходить від виробників Одеської області.

"У нас є кріп, петрушка, цибуля, шпинат, щавель, рукола, кінза, м'ята, спаржа та багато салатів. Також продаємо три види базиліку та орегано. Більшість зелені вже наша, місцева. Асортимент зараз великий, тому покупці можуть обрати продукцію на будь-який смак", — розповів продавець Сергій.

Сергій про асортимент. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на зелень

Найдоступнішими залишаються традиційні види зелені, які продають пучками. Дорожчими є базилік, орегано та салати. Найвищу ціну серед представленого асортименту має спаржа, яка залишається нішевим продуктом для окремих покупців.

Читайте також:

Спаржа на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальні ціни:

Кріп — 15 грн за пучок

Петрушка — 15 грн за пучок

Зелена цибуля — 15 грн за пучок

Щавель — 15 грн за пучок

Шпинат — 15 грн за пучок

Салат — 15 грн за пучок

М'ята — 15 грн за пучок

Спаржа — 380 грн/кг

Фіолетовий базилік — 40 грн за пучок

Зелений базилік — 30 грн за пучок

Лимонне орегано — 30 грн за пучок

Салат айсберг — 150 грн/кг

Листові салати — 200 грн/кг

Цибуля та часник. Фото: Новини.LIVЕ

Попит знизився

Продавці кажуть, що найбільший попит мають звичайна зелень для щоденного використання та інгредієнти для зеленого борщу. Дорожчі салати та незвичні види зелені купують рідше. Часто покупці беруть невеликі порції або просять сформувати мікси з різних листків. За словами торговців, цього сезону людей на ринку поменшало, що позначається і на продажах.

"Найчастіше беруть кріп, петрушку, цибулю та зелень на борщ. Шпинат і салати купують для бутербродів та легких страв. А ось дорогі салати беруть не дуже активно. Людей стало менше, приїжджих теж небагато. Якщо подивитися навколо, ринки зараз не такі людні, як раніше", — зазначив Сергій.

Кріп на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні фруктові ряди ринку "Черемушки" в Одесі наповнені сезонними ягодами та фруктами. Найбільший попит зараз мають черешня, вишня та полуниця. Продавці кажуть, що покупців останнім часом побільшало, адже багато людей повернулися до міста на літо. Водночас ціни на окремі позиції поступово зростають через зміну сортів та особливості постачання.

Також Новини.LIVE писали, що червневі ціни на м'ясо на ринку Черемушки в Одесі залишаються відносно стабільними. На прилавках широкий вибір свинини та яловичини. Продавці запевняють, що дефіциту продукції немає. Водночас покупців стало менше, ніж раніше. Торговці пояснюють це складною економічною ситуацією та зниженням купівельної спроможності людей.