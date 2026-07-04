Ціни на рибу в Одесі: скільки коштує чорноморський бичок на Привозі

Продавчиня на ринку Привоз. Фото: Новини.LIVЕ

Цього літа чорноморський бичок на одеському Привозі коштує вже 700 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що ціна на нього тримається вже певний час, а найбільше такою рибою цікавляться відпочивальники. Водночас на ринку вистачає й дешевших видів чорноморської риби, а деякі позиції найближчим часом можуть навіть подешевшати.

Журналісти Новини.LIVE відвідали одеський ринок Привоз і дізналися актуальні ціни на рибу.

Вартість чорноморського бичка

Бичок давно став одним із символів Одеси. Проте сьогодні його ціна вже не всім по кишені. Найдорожчим залишається саме морський бичок, тоді як лиманський та інші види чорноморської риби коштують помітно дешевше.

Чорноморський бичок на Привозі. Фото: Новини.LIVЕ

Продавчиня Анна каже, що морський бичок залишається популярним, особливо серед туристів, які приїжджають до Одеси на відпочинок. Саме вони найчастіше хочуть скуштувати місцеву рибу, яку вважають своєрідною гастрономічною візитівкою міста.

"Морський бичок у нас по 700 гривень за кілограм. Є ще лиманський — по 450 гривень, є наша чорноморська таврійка — по 600. Зараз найбільше бичків беруть саме відпочивальники. Ціна тримається стабільно, поки що нічого не змінюється", — каже жінка.

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Вартість риби на Привозі

Крім бичка, на прилавках є й інша свіжа риба. Короп коштує близько 200 гривень за кілограм. Також відома продавчиня риби Світлана пропонує різні види замороженої та малосольної продукції. За її словами, ціни на більшість товарів останнім часом майже не змінювалися.

Заморожена риба на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Водночас є позиції, які найближчим часом можуть подешевшати. Зокрема, продавці очікують нову поставку форелі за нижчою ціною. Покупці вже зараз активно цікавляться цією рибою, адже попит на малосольну продукцію влітку залишається високим.

"Форель зараз коштує 550-600 гривень за кілограм, але вже завтра має прийти нова риба. Думаю, ціла форель буде приблизно по 500 гривень. Потроху ціна вже пішла вниз", — каже Світлана.

Ціни на ляща на Привозі. Фото: Новини.LIVЕ

Через літню спеку продавці змінили підхід до роботи. Частину продукції вони взагалі перестали завозити, щоб не ризикувати її якістю. Особливо це стосується копченої риби та деяких пресервів.

"У спеку ми багато товару взагалі не беремо. Не завозимо копчену скумбрію, оселедець, частину готової продукції. Усе зберігаємо в холодильниках і виставляємо потроху. Для нас головне, щоб покупець отримав якісну рибу", — додає Світлана.

Ціни на рибу на Привозі

Свіжа риба

Морський бичок — 700 грн/кг.

Лиманський бичок — 450 грн/кг.

Таврійка (чорноморська) — 600 грн/кг.

Короп — 200 грн/кг.

Малосольна та готова риба

Малосольна форель (ціла) — 550-600 грн/кг.

В'ялена риба

Лящ — 800 грн/кг.

Ікра

Ікра кети — 800 грн за 100 г.

Ікра горбуші — 750 грн за 100 г.

Червона ікра — 900 грн за 100 г.

Ціни на фрукти на Привозі

Наразі на одеському Привозі значно побільшало сезонних фруктів та ягід. На прилавках уже переважає продукція українського врожаю, а ціни на окремі позиції поступово знижуються.

Черешня — 60-100 грн/кг

Персики домашні — 80 грн/кг

Інжирний персик — 150 грн/кг

Нектарини — 130 грн/кг

Абрикоси — 100 грн/кг

Полуниця — 150 грн/кг

Малина — 200 грн/кг

Чорна смородина — 160-200 грн/кг

Червона смородина — 120 грн/кг

Аґрус — 120 грн/кг

Виноград — 200 грн/кг

Лимони — 200 грн/кг

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вартість молочної продукції на ринку Черемушки в Одесі залишається різною залежно від жирності та способу приготування. Найдоступнішим є нежирний сир, а найдорожчим серед популярних позицій — домашнє масло та густі вершки.

Також Новини.LIVE писали, що продавці пропонують і широкий вибір свіжої зелені та салатів. На прилавках можна знайти як звичні кріп і петрушку, так і руколу, базилік та спаржу. Водночас продавці кажуть, що людей на ринку стало менше. Через це попит на дорогі позиції залишається невисоким.