Ціни на сир, бринзу та сметану в Одесі на Черемушках

Молочный ряд на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

На ринку "Черемушки" в Одесі покупцям пропонують широкий вибір домашньої молочної продукції. Тут можна знайти сир, сметану, бринзу, вершки та масло з півдня Одеської області. Продавці кажуть, що найбільший попит зараз мають продукти для сезонних страв із полуницею та молодими овочами. Попри війну та зміни в житті містян, ринок продовжує працювати й залишається місцем зустрічей для постійних покупців.

Журналісти Новини.LIVE відвідали ринок "Черемушки" в Одесі та дізналися скільки коштує молочна продукція у червні.

Домашня продукція

Молочна продукція на прилавки потрапляє із села Ройлянка Білгород-Дністровського району. За словами продавчині Тетяни, товар привозять кожні два дні, тому покупці отримують свіжі продукти. Особливо популярними залишаються різні види сиру, сметана та бринза. Влітку люди також активно купують вершки до полуниці та домашнє молоко.

"У нас усе свіже і натуральне. Люди зараз беруть сметану та вершки до полуниці, добре купують сир і бринзу. Ми працюємо для того, щоб покупці могли щодня знайти якісні домашні продукти", — розповіла продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про товар. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на молочне

Вартість молочної продукції на ринку залишається різною залежно від жирності та способу приготування. Найдоступнішим є нежирний сир, а найдорожчим серед популярних позицій — домашнє масло та густі вершки. Також покупці можуть обирати між кількома видами бринзи та сметани.

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Масло на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальні ціни:

Сир жирний — 200 грн/кг

Сир середньої жирності — 120 грн/кг

Сир нежирний — 100 грн/кг

Сулугуні — 300 грн/кг

Домашні млинці з сиром — 270 грн/кг

Сметана — 200 грн/кг

Сметана "кушинка" — 130 грн/кг

Овеча бринза свіжа — 300 грн/кг

Овеча бринза витримана — 350 грн/кг

Коров'яча бринза — 220 грн/кг

Бринза з кропом — 180 грн/кг

Вершки густі — 350 грн/кг

Домашнє масло — 500 грн/кг

Молоко — 50 грн/л

Сметана у продажу. Фото: Новини.LIVЕ

Попит і покупці

Продавці кажуть, що за останні роки склад покупців помітно змінився. Частина постійних клієнтів виїхала за кордон, однак їх місце зайняли переселенці та нові мешканці міста. На ринку зазначають, що багато людей, які приїхали до Одеси під час війни, позитивно відгукуються про місто та місцеві продукти. Попри всі труднощі, торгівля триває, а покупці продовжують підтримувати місцевих виробників.

"Багато наших постійних покупців виїхали через війну. Але є люди, які переїхали до Одеси та залишилися тут жити. Вони кажуть, що місто затишне, а продукти смачні та натуральні. Війна змінила життя кожного, але ми працюємо далі й намагаємося триматися", — зазначила Тетяна.

Бринза на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVE, на ринку "Черемушки" в Одесі продавці пропонують широкий вибір свіжої зелені та салатів. На прилавках можна знайти як звичні кріп і петрушку, так і руколу, базилік та спаржу. Водночас продавці кажуть, що людей на ринку стало менше. Через це попит на дорогі позиції залишається невисоким.

Також Новини.LIVE писали, що у червні фруктові ряди ринку "Черемушки" в Одесі наповнені сезонними ягодами та фруктами. Найбільший попит зараз мають черешня, вишня та полуниця. Продавці кажуть, що покупців останнім часом побільшало, адже багато людей повернулися до міста на літо. Водночас ціни на окремі позиції поступово зростають через зміну сортів та особливості постачання.