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Главная Одесса Цены на творог, брынзу и сметану на рынке в Одессе в июне

Цены на творог, брынзу и сметану на рынке в Одессе в июне

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 06:33
Цены на сыр, брынзу и сметану в Одессе на Черемушках
Молочный прилавок на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

На рынке "Черемушки" в Одессе покупателям предлагают широкий выбор домашней молочной продукции. Здесь можно найти творог, сметану, брынзу, сливки и масло с юга Одесской области. Продавцы говорят, что сейчас наибольшим спросом пользуются продукты для сезонных блюд с клубникой и молодыми овощами. Несмотря на войну и изменения в жизни горожан, рынок продолжает работать и остается местом встреч для постоянных покупателей.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Черемушки" в Одессе и узнали, сколько стоит молочная продукция в июне.

Домашняя продукция

Молочная продукция поступает на прилавки из села Ройлянка Белгород-Днестровского района. По словам продавщицы Татьяны, товар привозят каждые два дня, поэтому покупатели получают свежие продукты. Особенно популярными остаются различные виды творога, сметана и брынза. Летом люди также активно покупают сливки к клубнике и домашнее молоко.

"У нас всё свежее и натуральное. Люди сейчас берут сметану и сливки к клубнике, хорошо покупают творог и брынзу. Мы работаем для того, чтобы покупатели могли каждый день найти качественные домашние продукты", — рассказала продавщица Татьяна.

Ціни на молочні продукти в Одесі
Продавщица Татьяна о товаре. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на молочные продукты

Стоимость молочной продукции на рынке варьируется в зависимости от жирности и способа приготовления. Самым доступным является нежирный творог, а самым дорогим среди популярных позиций — домашнее масло и густые сливки. Также покупатели могут выбирать между несколькими видами брынзы и сметаны.

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Ціни на молочні продукти в Одесі
Масло на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальные цены:

  • Сыр жирный — 200 грн/кг
  • Сыр средней жирности — 120 грн/кг
  • Нежирный творог — 100 грн/кг
  • Сулугуни — 300 грн/кг
  • Домашние блины с творогом — 270 грн/кг
  • Сметана — 200 грн/кг
  • Сметана "Кушинка" — 130 грн/кг
  • Свежая овечья брынза — 300 грн/кг
  • Выдержанная овечья брынза — 350 грн/кг
  • Коровья брынза — 220 грн/кг
  • Брынза с укропом — 180 грн/кг
  • Густые сливки — 350 грн/кг
  • Домашнее масло — 500 грн/кг
  • Молоко — 50 грн/л
Ціни на молочні продукти в Одесі
Сметана в продаже. Фото: Новини.LIVЕ

Спрос и покупатели

Продавцы говорят, что за последние годы состав покупателей заметно изменился. Часть постоянных клиентов уехала за границу, однако их место заняли переселенцы и новые жители города. На рынке отмечают, что многие люди, приехавшие в Одессу во время войны, положительно отзываются о городе и местных продуктах. Несмотря на все трудности, торговля продолжается, а покупатели продолжают поддерживать местных производителей.

"Многие из наших постоянных покупателей уехали из-за войны. Но есть люди, которые переехали в Одессу и остались здесь жить. Они говорят, что город уютный, а продукты вкусные и натуральные. Война изменила жизнь каждого, но мы продолжаем работать и стараемся держаться", — отметила Татьяна.

Ціни на молочні продукти в Одесі
Брынза на рынке. Фото: Новости.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, на рынке "Черемушки" в Одессе продавцы предлагают широкий выбор свежей зелени и салатов. На прилавках можно найти как привычные укроп и петрушку, так и рукколу, базилик и спаржу. В то же время продавцы говорят, что людей на рынке стало меньше. Из-за этого спрос на дорогие товары остается невысоким.

Также Новини.LIVE писали, что в июне фруктовые ряды рынка "Черемушки" в Одессе заполнены сезонными ягодами и фруктами. Наибольшим спросом сейчас пользуются черешня, вишня и клубника. Продавцы отмечают, что покупателей в последнее время стало больше, ведь многие люди вернулись в город на лето. В то же время цены на отдельные товары постепенно растут из-за смены сортов и особенностей поставок.

Одесса рынок молочные продукты
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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