Ціни на фрукти на Привозі в Одесі у липні 2026 року

Прилавок з фруктами. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку "Привоз" значно побільшало сезонних фруктів та ягід. На прилавках уже переважає продукція українського врожаю, а ціни на окремі позиції поступово знижуються. Продавці кажуть, що найбільший попит зараз мають черешня, персики, абрикоси та ягоди. Також із початком літа на ринку стало більше покупців.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському "Привозі" та дізналися, що відбувається з цінами на фрукти на початку липня.

Сезонні фрукти

На "Привозі" покупцям пропонують широкий вибір фруктів і ягід. У продажу вже є місцеві персики, абрикоси, черешня, смородина, аґрус, нектарини та виноград. Продавці зазначають, що імпортної продукції стає менше, адже її поступово замінює український урожай. Найчастіше покупці обирають саме сезонні фрукти для дітей та літнього столу.

"Асортимент зараз дуже великий. Уже з'явилися наші персики, абрикоси, черешня, смородина та аґрус. Ціни змінюються майже щодня, але загалом із кожним днем фрукти дешевшають. Зараз найбільше беруть саме фрукти, бо почалося літо, діти хочуть сезонних ягід і фруктів", — розповіла продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про ціни. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

Вартість фруктів залежить від сорту, розміру та походження. Найдоступнішими залишаються домашні персики та окремі сорти черешні, а дорожчими — виноград, лимони та ягоди. Продавці зазначають, що ціни можуть змінюватися майже щодня через нові поставки.

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Смородина на ринку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни:

Черешня — 60-100 грн/кг

Персики домашні — 80 грн/кг

Інжирний персик — 150 грн/кг

Нектарини — 130 грн/кг

Абрикоси — 100 грн/кг

Полуниця — 150 грн/кг

Малина — 200 грн/кг

Чорна смородина — 160-200 грн/кг

Червона смородина — 120 грн/кг

Аґрус — 120 грн/кг

Виноград — 200 грн/кг

Лимони — 200 грн/кг

Персики на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Покупців побільшало

Продавці кажуть, що останнім часом на ринку стало людніше. Разом із початком курортного сезону до Одеси приїжджає більше гостей, а місцеві жителі активно купують сезонні продукти. Попит залишається високим не лише на фрукти, а й на овочі, хоча саме ягоди зараз користуються найбільшою популярністю.

"Людей зараз дуже багато, приїжджих теж побільшало. Беруть і овочі, і фрукти, але найбільше саме сезонні ягоди та фрукти. Хочеться побалувати дітей свіжими продуктами, тому попит зараз дуже хороший", — зазначила продавчиня.

Абрикоси на базарі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, на ринку "Черемушки" в Одесі покупцям пропонують широкий вибір домашньої молочної продукції. Тут можна знайти сир, сметану, бринзу, вершки та масло з півдня Одеської області. Продавці кажуть, що найбільший попит зараз мають продукти для сезонних страв із полуницею та молодими овочами. Попри війну та зміни в житті містян, ринок продовжує працювати й залишається місцем зустрічей для постійних покупців.

Також Новини.LIVE писали, що на ринку "Черемушки" в Одесі триває сезон молодих овочів. На прилавках багато місцевої продукції, а покупці активно беруть інгредієнти для літніх салатів і домашніх страв. Водночас деякі овочі останніми днями додали в ціні. Продавці пояснюють це зміною сезонів збору врожаю та коливаннями обсягів постачання.