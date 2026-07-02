Цены на фрукты на Привозе в Одессе в июле 2026 года

Прилавок с фруктами. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Привоз" значительно увеличилось количество сезонных фруктов и ягод. На прилавках уже преобладает продукция украинского урожая, а цены на отдельные позиции постепенно снижаются. Продавцы говорят, что сейчас наибольшим спросом пользуются черешня, персики, абрикосы и ягоды. Также с началом лета на рынке стало больше покупателей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском "Привозе" и узнали, что происходит с ценами на фрукты в начале июля.

Сезонные фрукты

На "Привозе" покупателям предлагают широкий выбор фруктов и ягод. В продаже уже есть местные персики, абрикосы, черешня, смородина, крыжовник, нектарины и виноград. Продавцы отмечают, что импортной продукции становится меньше, ведь её постепенно заменяет украинский урожай. Чаще всего покупатели выбирают именно сезонные фрукты для детей и летнего стола.

"Ассортимент сейчас очень большой. Уже появились наши персики, абрикосы, черешня, смородина и крыжовник. Цены меняются почти каждый день, но в целом с каждым днём фрукты дешевеют. Сейчас больше всего покупают именно фрукты, потому что началось лето, дети хотят сезонных ягод и фруктов", — рассказала продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о ценах. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

Стоимость фруктов зависит от сорта, размера и происхождения. Самыми доступными остаются отечественные персики и отдельные сорта черешни, а самыми дорогими — виноград, лимоны и ягоды. Продавцы отмечают, что цены могут меняться почти ежедневно из-за новых поставок.

Читайте также:

Смородина на рынке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены:

Черешня — 60–100 грн/кг

Домашние персики — 80 грн/кг

Инжирный персик — 150 грн/кг

Нектарины — 130 грн/кг

Абрикосы — 100 грн/кг

Клубника — 150 грн/кг

Малина — 200 грн/кг

Черная смородина — 160–200 грн/кг

Красная смородина — 120 грн/кг

Крыжовник — 120 грн/кг

Виноград — 200 грн/кг

Лимоны — 200 грн/кг

Персики на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Покупателей стало больше

Продавцы говорят, что в последнее время на рынке стало больше людей. С началом курортного сезона в Одессу приезжает больше гостей, а местные жители активно покупают сезонные продукты. Спрос остается высоким не только на фрукты, но и на овощи, хотя именно ягоды сейчас пользуются наибольшей популярностью.

"Людей сейчас очень много, приезжих тоже стало больше. Покупают и овощи, и фрукты, но больше всего — именно сезонные ягоды и фрукты. Хочется побаловать детей свежими продуктами, поэтому спрос сейчас очень хороший", — отметила продавщица.

Абрикосы на рынке. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, на рынке "Черемушки" в Одессе покупателям предлагают широкий выбор домашней молочной продукции. Здесь можно найти творог, сметану, брынзу, сливки и масло с юга Одесской области. Продавцы говорят, что наибольшим спросом сейчас пользуются продукты для сезонных блюд с клубникой и молодыми овощами. Несмотря на войну и изменения в жизни горожан, рынок продолжает работать и остается местом встреч для постоянных покупателей.

Также Новини.LIVE писали, что на рынке "Черемушки" в Одессе продолжается сезон молодых овощей. На прилавках много местной продукции, а покупатели активно приобретают ингредиенты для летних салатов и домашних блюд. В то же время цены на некоторые овощи в последние дни выросли. Продавцы объясняют это сменой сезонов сбора урожая и колебаниями объемов поставок.