МіГ-31К з дозаправником направляється в Чорне море

Міг-31 у повітрі. Фото: росЗМІ

Україною шириться повітряна тривога через зліт надзвукових винищувачів МіГ-31К. Наразі моніторингові канали повідомлять про щонайменше один борт над акваторією Чорного моря, тож загроза обстрілів підвищилася.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

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Особливості МіГ-31

Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів.

Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 км.

МіГ-31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети, тому винищувач є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37.

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться вісім російських кораблів. Серед них є і ракетоносії споряджені "Калібрами".

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