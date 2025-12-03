Відео
Миколаївщина стане безпечнішою — як в регіоні боряться з дронами

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 16:28
На Миколаївщині виробляють дрони-перехоплювачі
Дрони-перехоплювачі в полі. Фото ілюстративне: Мілітарний

Миколаївська область часто потерпає від російських атак, зокрема ударів дронами-камікадзе. Регіон постійно працює над вдосконаленням захисту своєї території. Зокрема там запустили виробництво зброї, яка допомагає боротися з російськими БпЛА.

Про це в ефірі День.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

Виробництво дронів-перехоплювачів

Миколаївська область запускає власне виробництво дронів-перехоплювачів. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, ці апарати мають працювати не лише на захист місцевих громад, а й перехоплювати транзитні дрони, які летять великими групами до центральної України. Він наголосив, що регіон "працює з розвитками" і постійно вдосконалює оборонні технології. Кім зазначив, що область посилила роботу засобів радіоелектронної боротьби, які продовжують модернізувати.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з Повітряними силами на півдні та з ПВК України. Розуміємо ситуацію і реагуємо максимально швидко", — пояснив він.

Атаки на Миколаївщину

За словами очільника ОВА, ворожі удари почастішали з настанням холодів. Мета атак — критична інфраструктура. Під час останнього обстрілу один із "шахедів" впав на дах будівлі, спричинивши пожежу. Довелося евакуювати людей.

"Учора було справжнє щастя, що дрон не розірвався. Ми евакуювали 250 людей, але головне — немає жодної жертви", — наголосив Кім.

Він додав, що основне завдання для області — повна відсутність загиблих та поранених під час атак.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки силам ППО вдалося збити цілей цієї ночі. Також ми писали про те, що потрібно Україні для боротьби з дронами РФ.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
