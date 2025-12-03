На Николаевщине производят дроны-перехватчики

Дроны-перехватчики в поле. Фото иллюстративное: Милитарный

Николаевская область часто страдает от российских атак, в частности ударов дронами-камикадзе. Регион постоянно работает над совершенствованием защиты своей территории. В частности там запустили производство оружия, которое помогает бороться с российскими БпЛА.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Производство дронов-перехватчиков

Николаевская область запускает собственное производство дронов-перехватчиков. По словам главы ОВА Виталия Кима, эти аппараты должны работать не только на защиту местных общин, но и перехватывать транзитные дроны, которые летят большими группами в центральную Украину. Он подчеркнул, что регион "работает с развитием" и постоянно совершенствует оборонные технологии. Ким отметил, что область усилила работу средств радиоэлектронной борьбы, которые продолжают модернизировать.

"Мы очень тесно сотрудничаем с Воздушными силами на юге и с ЧВК Украины. Понимаем ситуацию и реагируем максимально быстро", — пояснил он.

Атаки на Николаевскую область

По словам главы ОВА, вражеские удары участились с наступлением холодов. Цель атак — критическая инфраструктура. Во время последнего обстрела один из "шахедов" упал на крышу здания, вызвав пожар. Пришлось эвакуировать людей.

"Вчера было настоящее счастье, что дрон не разорвался. Мы эвакуировали 250 человек, но главное — нет ни одной жертвы", — подчеркнул Ким.

Он добавил, что основная задача для области — полное отсутствие погибших и раненых во время атак.

Напомним, мы сообщали о том, сколько силам ПВО удалось сбить целей этой ночью. Также мы писали о том, что нужно Украине для борьбы с дронами РФ.