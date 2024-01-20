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Миколаївська та Херсонська області в пріоритеті на розмінування — чому

20 січня 2024 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Миколаївська та Херсонська області в пріоритеті на розмінування — чому
Розмінування територій. Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Миколаївську та Херсонську області визначили пріоритетами для розмінування. Таке рішення ухвалено, оскільки на цих територіях вирощується значна кількість плодоовочевої продукції.

Про це в інтерв’ю Укрінформ заявив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

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"Кожна громада знає, де у них є забруднення тощо. І знизу нагору піднялася інформація про території: які з них першої категорії, другої, третьої. І потім вже ресурс перерозподілявся так, щоб передусім, скажімо, працювала Миколаївщина, Херсонщина, бо там велика кількість територій, на яких вирощують плодоовочеву продукцію, і це найбільш рентабельно. Це працює так", — пояснив він.

За словами Ігоря Безкаравайного, загальним принципом формування пріоритетів у розмінуванні є розгляд критичної інфраструктури та соціальних об'єктів на деокупованих територіях. Першочергове розмінування повинно стосуватися інфраструктури, яка є життєво важливою, а також об'єктів соціального призначення, таких як лікарні й школи.

Нагадаємо, в Україні стартувало виробництво машини для розмінування та підготовки ґрунту. Деякі з машин вже використовуються в роботі.

Також ми писали, що в Україні поліцейські-вибухотехніки крок за кроком розміновують деокуповані території нашої країни. Зокрема, це стосується звільнених від російських загарбників територій Харківської області.

Додамо, упродовж 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.

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Одеська ОДА
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