Николаевская и Херсонская области в приоритете на разминирование — почему

Разминирование территорий. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Николаевскую и Херсонскую области определили приоритетами для разминирования. Такое решение принято, поскольку на этих территориях производится значительное количество плодоовощной продукции.

Об этом в интервью Укрінформ заявил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

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"Каждое общество знает, где у них есть загрязнения и т.д. И снизу вверх поднялась информация о территориях: какие из них первой категории, второй, третьей. И потом уже ресурс перераспределялся так, чтобы прежде, скажем, работала Николаевщина, Херсонщина, потому что там большое количество территорий, на которых выращивают плодоовощную продукцию, и это наиболее рентабельно. Это работает так", — пояснил он.

По словам Игоря Безкаравайного, общим принципом формирования приоритетов в разминировании является рассмотрение критической инфраструктуры и социальных объектов на деоккупированных территориях. Первоочередное разминирование должно касаться жизненно важной инфраструктуры, а также объектов социального назначения, таких как больницы и школы.

Напомним, в Украине стартовало производство машины для разминирования и подготовки почвы. Некоторые из машин уже используются в работе.

Также мы писали, что в Украине полицейские-взрывотехники шаг за шагом разминируют деоккупированные территории нашей страны. В частности, это касается освобожденных от российских захватчиков территорий Харьковской области.

Добавим, в течение 2023 года 18 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признали не представляющими угроз с точки зрения минной безопасности. Это произошло благодаря работе операторов противоминной деятельности.