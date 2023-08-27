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Миколаївські морпіхи долають мінні загородження росіян на фронті

27 серпня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Миколаївські морпіхи проривають лінію оборони росіян
Розміновування українських полів. Фото: Rueters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія, боячись стрімкого контрнаступу ЗСУ, замінувала поля на тимчасово окупованих територіях для ускладнення просування українських бійців. Проте морські піхотинці 36-ї бригади показали, як на очах у ворога долають усі загородження.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомила 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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"То справжнє мистецтво. Підійти під пряму наводку протитанкових засобів, перед переднім краєм оборони противника всмалити тонну пластиду, щоб окупантів розібрати на атоми", — йдеться у повідомлені військових.

Тотальне мінування

Росія мінує українські поля радянськими протипіхотними осколковими мінами незвичної кулеподібної форми ПОМ-1 чи ПОМ-1С. Вони переважно встановлюються дистанційно за допомогою спеціальних касет (КСО-1). У таку касету поміщається вісім мін, після чого її можна скидати з авіаційних засобів мінування або заряджати на наземні пускові установки.

Нагадаємо, Сили оборони України поступово просуваються на усіх ділянках фронту, звільняючи території від загарбників. Зокрема, на півдні. Днями вони мали успіх поблизу Новопрокопівки, що на Мелітопольському напрямку. 

Також ми писали, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, чому так важливо для України активно деокуповувати території, вириваючи їх із лап РФ. За його словами, без активних дій ЗСУ російські окупанти можуть "хоч все життя" тримати оборону.

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