Николаевские морпехи прорывают линию обороны россиян

Разминирование украинских полей. Фото: Rueters

Россия, опасаясь стремительного контрнаступления ВСУ, заминировала поля на временно оккупированных территориях для усложнения продвижения украинских бойцов. Однако морские пехотинцы 36-й бригады показали, как на глазах у врага одолевают все заграждения.

Об этом на своей странице в Telegram сообщила 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

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"Это настоящее искусство. Подойти под прямую наводку противотанковых средств, перед передним краем обороны противника всмалить тонну пластида, чтобы оккупантов разобрать на атомы", — говорится в сообщении военных.

Тотальное минирование

Россия минует украинские поля советскими противопехотными осколочными минами необычной шарообразной формы ПОМ-1 или ПОМ-1С. Они, в основном, устанавливаются дистанционно с помощью специальных кассет (КСО-1). В такую кассету помещается восемь мин, после чего ее можно сбрасывать с авиационных средств минирования или заряжать на наземные пусковые установки.

Напомним, Силы обороны Украины постепенно продвигаются на всех участках фронта, освобождая территории от захватчиков. В частности, на юге. На днях они имели успех вблизи Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Также мы писали, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, почему так важно для Украины активно деоккупировать территории, вырывая их из лап РФ. По его словам, без активных действий ВСУ российские оккупанты могут "хоть всю жизнь" держать оборону.