Миколаївські військові полюють на противника - відео

Миколаївські військові нищать ворога біля Новопавлівки — відео
Миколаївські оператори дронів морської піхоти знову завдали ворогу нищівного удару на Новопавлівському напрямку. Цього разу ціллю була жива сила і техніка ворога.
Відео з кадрами знищення військових поділилося Угруповання об'єднаних сил.
Подробиці бою
На Новопавлівському напрямку 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада відбила штурм російських військ. В ході наступу окупантів бійці десантно-штурмової бригади знищили танки, бронемашини, мотоцикли та особовий склад противника.
"Добротна просмажка російської бронетехніки і піхоти на Новопавлівському напрямку фронту. Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач", — прокоментували військові.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про заяви Зеленського щодо кінця війни. А також про обстріл полігону на Дніпропетровщині.
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