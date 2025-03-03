Миколаївські військові полюють на противника - відео

Український військовий. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Миколаївські оператори дронів морської піхоти знову завдали ворогу нищівного удару на Новопавлівському напрямку. Цього разу ціллю була жива сила і техніка ворога.

Відео з кадрами знищення військових поділилося Угруповання об'єднаних сил.

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Подробиці бою

На Новопавлівському напрямку 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада відбила штурм російських військ. В ході наступу окупантів бійці десантно-штурмової бригади знищили танки, бронемашини, мотоцикли та особовий склад противника.

"Добротна просмажка російської бронетехніки і піхоти на Новопавлівському напрямку фронту. Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач", — прокоментували військові.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заяви Зеленського щодо кінця війни. А також про обстріл полігону на Дніпропетровщині.