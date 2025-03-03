Николаевские военные охотятся на противника - видео

Украинский военный. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Николаевские операторы дронов морской пехоты снова нанесли врагу сокрушительный удар на Новопавловском направлении. На этот раз целью была живая сила и техника врага.

Видео с кадрами уничтожения военных поделилась Группировка объединенных сил.

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Подробности боя

На Новопавловском направлении 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада отразила штурм российских войск. В ходе наступления оккупантов бойцы десантно-штурмовой бригады уничтожили танки, бронемашины, мотоциклы и личный состав противника.

"Добротная просмажка российской бронетехники и пехоты на Новопавловском направлении фронта. Оккупанты бросают большие силы, чтобы прорвать оборону десантников на Донбассе, но только пополняют кладбище своих неудач", — прокомментировали военные.

Напомним, недавно мы писали о заявлениях Зеленского о конце войны. А также об обстреле полигона на Днепропетровщине.