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Миколаївський колаборант намагався підкупити слідчого СБУ

25 січня 2023 12:36
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
Миколаївський колаборант намагався підкупити слідчого СБУ
Чоловіка затримали при передачі грошей
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

У Миколаєві затримали мешканця  Снігурівки за надання хабаря слідчому СБУ. За гроші чоловік хотів уникнути покарання за колабораційну  діяльність. 

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.  

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За даними слідства, чоловік, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності, запропонував слідчому СБУ тисячу доларів. Також за хабар слідчий мав не документувати інші злочини чоловіка, які стали б підставою для зміни раніше повідомленої підозри.

Під час передачі слідчому першого траншу — 20 тисяч гривень, чоловіка одразу затримали. 

"За клопотанням прокурора стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", — йдеться в повідомленні. 

Затримання колаборантів 

В Одесі затримали херсонського колаборанта, який працював на ворога у виправній колонії.  Працівник перейшов на бік рф після захоплення Херсона.

Ще одну любительку "руського міра" Приморський суд Одеси відправив за ґрати. Колаборантка влаштовувала проросійські референдуми на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Приморський суд Одеси відправив за ґрати на п'ять років чоловіка, який у 2015 році пішов  воювати проти України на боці "ЛНР". За даними слідства, бойовик  став на облік до лав ЗСУ у Любашівському районі на посаду оператора електронно-обчислювальних машин.

 

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