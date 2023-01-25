Миколаївський колаборант намагався підкупити слідчого СБУ
У Миколаєві затримали мешканця Снігурівки за надання хабаря слідчому СБУ. За гроші чоловік хотів уникнути покарання за колабораційну діяльність.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
-
Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"
-
На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб
-
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо
-
Загроза блекауту: скільки відділень зможуть працювати без електрики
-
Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України
-
До танкової коаліції для України готова приєднатися ще одна країна ЄС, — ЗМІ
-
Смертельний алкоголь: на Одещині від отруєння помер чоловік, а жінка впала в кому
-
Тіна Кароль у свій день народження випустила патріотичну колекцію одягу з українським брендом
-
Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних
-
В Україні зросло споживання електроенергії: в Укренерго назвали причину
За даними слідства, чоловік, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності, запропонував слідчому СБУ тисячу доларів. Також за хабар слідчий мав не документувати інші злочини чоловіка, які стали б підставою для зміни раніше повідомленої підозри.
Під час передачі слідчому першого траншу — 20 тисяч гривень, чоловіка одразу затримали.
"За клопотанням прокурора стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", — йдеться в повідомленні.
Затримання колаборантів
В Одесі затримали херсонського колаборанта, який працював на ворога у виправній колонії. Працівник перейшов на бік рф після захоплення Херсона.
Ще одну любительку "руського міра" Приморський суд Одеси відправив за ґрати. Колаборантка влаштовувала проросійські референдуми на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Приморський суд Одеси відправив за ґрати на п'ять років чоловіка, який у 2015 році пішов воювати проти України на боці "ЛНР". За даними слідства, бойовик став на облік до лав ЗСУ у Любашівському районі на посаду оператора електронно-обчислювальних машин.