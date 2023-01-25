Миколаївський колаборант намагався підкупити слідчого СБУ

Чоловіка затримали при передачі грошей

У Миколаєві затримали мешканця Снігурівки за надання хабаря слідчому СБУ. За гроші чоловік хотів уникнути покарання за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності, запропонував слідчому СБУ тисячу доларів. Також за хабар слідчий мав не документувати інші злочини чоловіка, які стали б підставою для зміни раніше повідомленої підозри.

Під час передачі слідчому першого траншу — 20 тисяч гривень, чоловіка одразу затримали.

"За клопотанням прокурора стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", — йдеться в повідомленні.

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