Николаевский коллаборант пытался подкупить следователя СБУ

Мужчину задержали при передаче денег

В Николаеве задержали жителя Снигиревки за предоставление взятки следователю СБУ. За деньги мужчина хотел избежать наказания за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина, подозреваемый в уголовном производстве по факту коллаборационной деятельности, предложил следователю СБУ тысячу долларов. Также за взятку следователь должен не документировать другие преступления мужчины, которые стали бы основанием для изменения ранее поставленного подозрения.

Во время передачи следователю первого транша — 20 тысяч гривен, мужчину сразу задержали.

"По ходатайству прокурора в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", — говорится в сообщении.

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