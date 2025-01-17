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Мільйон у підземеллях — на Одещині заарештували геологів

17 січня 2025 17:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одеській області затримали чорних копачів
Поліція досліджує підземелля. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Директор одного з гірничодобувних підприємств під виглядом геологічних досліджень видобував будматеріали й продавав їх. Ділка та трьох його спільників затримали. Їм загрожує ув'язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Нацполіції у п'ятницю, 17 січня.

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Директор мав дозвіл на геологорозвідувальні роботи. Замість цього він налагодив незаконний видобуток черепашника. До схеми був також причетний технічний керівник підприємства. Він забезпечував виконання робот та наймав шахтарів. 

Приховати свою діяльність ділкам вдавалося завдяки розгалуженій мережі підземних лабіринтів, які тягнуться на кілометри. Вапняк перевозили у підпільний цех, обробляли й продавали на одному з одеських ринків.

Що загрожує геологам

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 8 тис. одиниць здобутого каміння. За попередніми оцінками, зловмисники завдали державі шкоди на 1,3 млн грн. Організатору і трьом його спільникам повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин. Їм загрожує до шести років ув'язнення.

Раніше ми повідомляли про те, яка загальна вартість корисних копалин України. Також ми писали, що ресурсами українських надр зацікавилися США.

поліція Одеська область видобуток корисних копалин Одеська ОДА затримання

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