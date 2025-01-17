В Одесской области задержали черных копателей

Полиция исследует подземелье. Фото: полиция Одесской области

Директор одного из горнодобывающих предприятий под видом геологических исследований добывал стройматериалы и продавал их. Дельца и трех его сообщников задержали. Им грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и Нацполиции в пятницу, 17 января.

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Директор имел разрешение на геологоразведочные работы. Вместо этого он наладил незаконную добычу ракушечника. К схеме был также причастен технический руководитель предприятия. Он обеспечивал выполнение работ и нанимал шахтеров.

Скрыть свою деятельность дельцам удавалось благодаря разветвленной сети подземных лабиринтов, которые тянутся на километры. Известняк перевозили в подпольный цех, обрабатывали и продавали на одном из одесских рынков.

Что грозит геологам

В ходе обысков правоохранители изъяли более 8 тыс. единиц добытых камней. По предварительным оценкам, злоумышленники нанесли государству ущерб на 1,3 млн грн. Организатору и трем его сообщникам сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых. Им грозит до шести лет заключения.

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