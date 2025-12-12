На скільки зросте мінімальна зарплатня в Україні 2026

Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE

Бюджет України на 2026 рік аналітики вже називають одним із найбільш стабільних за останні роки. Попри повномасштабну війну та високе навантаження на державні фінанси, уряд зумів зберегти прогнозованість та уникнути різких перекосів у видатках. Особливу увагу привертає той факт, що уряд робить ставку на підтримку сфер, які визначають стійкість країни у довгостроковій перспективі. Однією з таких ключових галузей стала освіта, де вперше за тривалий час уряд демонструє чіткий курс на підвищення зарплат.

Про те чи можливе підвищення зарплат у воєнний періодв Україні та інші економічні зміни що чекають нас у 2026 році журналісти Новини.LIVE запитали в економіста Едуарда Каражия.

Реклама

Читайте також:

Бюджет України на 2026 рік

Головною ознакою бюджету-2026 є відсутність різких коливань і спроба забезпечити максимальну прогнозованість у складний період. Уряду вдалося розробити документ без ризикованих експериментів, що важливо для країни, яка живе в умовах війни. Поки зростання видатків у різних галузях відбувається нерівномірно, але загальна логіка розподілу коштів виглядає виправданою та зваженою.

"Бюджет нічим не різняться від минулих років — стабільний. Якщо подивитися по статтях витрат, то всі вони зростають: десь на 11%, десь навіть на 80% — наприклад, по ветеранах. По доходах теж є зростання: від ПДВ — приблизно з 6% до 19%, по інших статтях — від 45% до 60%", — пояснює економіст Едуард Каражия.

Економіст Едуард Каражия про бюджет України. Фото: Новини.LIVE

Коментуючи структуру бюджету, експерт наголошує, що такі показники свідчать про достатню гнучкість економіки навіть у воєнний період. За його словами, попри збільшення видатків, уряд не виходить за межі допустимого дефіциту, що дає змогу зберегти макрофінансову стабільність. Він також звертає увагу, що зростання доходів бюджету демонструє позитивну динаміку внутрішніх процесів та адаптацію бізнесу до умов війни.

Підвищення зарплат освітянам

Питання впливу підвищення зарплат на економіку традиційно викликає суперечки серед громадян і експертів. Дехто вважає, що це може привести до зростання податкового тиску або дефіциту бюджету. Проте, за словами економіста, такий підхід є хибним, оскільки не враховує циклічність руху грошей у державній економіці. Він наголошує, що виплати бюджетникам повертаються в економіку майже миттєво — у вигляді податків, зборів та споживчих витрат.

"Не треба боятися зростання зарплат. Щоб виплатити 10 млрд грн зарплатні, держава одразу отримує назад приблизно 4,5 млрд — це ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний внесок. А коли освітяни отримують свої гроші та починають їх витрачати, ще 20% ПДВ повертається до бюджету", — пояснює економіст.

Вчителька викладає урок. Фото: Новини.LIVE

Подібний механізм діє в усіх розвинених країнах і є основою сталого економічного розвитку. Саме низькі зарплати освітян довгий час стримували розвиток галузі й погіршували кадрову ситуацію. Підвищення доходів педагогів дозволить не лише утримати фахівців, а й залучити молодь до професії, яка останніми роками втратила престиж. При цьому вчителі та викладачі, отримавши додаткові кошти, не вкладають їх у заощадження — більша частина йде на повсякденні потреби, що сприяє розвитку внутрішнього ринку.

"Усі кошти — 99% повертаються в економіку. А тепер подивімося на реальні доходи освітян: середня зарплата — близько 16 тисяч гривень до сплати податків. Після податків залишається 11–12 тисяч. Для вчителя чи працівника університету — це дуже мало", — додає експерт.

Купюри в п'ятсот та тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE

Це питання не лише про цифри, а й про повагу до професії, яка формує наступні покоління. Тому підвищення доходів розглядається не як привілей, а як необхідну умову розвитку країни. Довгостроковий ефект від такого кроку буде значно важливішим за короткострокові витрати бюджету.

Ціни на продукти зростатимуть

Останніми місяцями українці все частіше звертають увагу на зростання вартості базових продуктів. Дехто пов’язує це з планами уряду підвищити зарплати, проте експерти вважають таку логіку поверховою. За їхніми словами, ціни в Україні майже повністю формує ринок, і держава не має контролю над більшістю товарів. Бізнес, реагуючи на новини та очікування, часто піднімає ціни завчасно, намагаючись адаптуватися під майбутню поведінку споживачів. Економіст зазначає, що ключову роль у формуванні цінового середовища відіграє попит. Якщо люди погоджуються купувати товар за підвищеною ціною, бізнес закріплює новий тариф. Але якщо попит падає, ринок самостійно коригує надмірне зростання.

"У нас завжди так: коли кажуть, що пенсія чи зарплата зросте, бізнес підвищує ціни вже за місяць до того. І тут багато залежить від споживача. Якщо люди купують за новими цінами — вони закріплюються. Якщо люди не реагують — ціни можуть навіть знизитися", — говорить економіст Едуард Каражия.

Вартість овочів на базарі. Фото: Новини.LIVE

Після цього експерт пояснює, що тенденція до зростання цін є природною для країн, які проходять період економічних потрясінь. Однак він наголошує, що в Україні інфляція перебуває на контрольованому рівні, а НБУ ефективно реагує на потенційні ризики. Він також підкреслює, що очікувана інфляція на 2026 рік не перевищуватиме звичних для України показників. Це означає, що громадянам не варто очікувати різкого стрибка цін чи значного падіння купівельної спроможності.

Курс долара у 2026 році

Тема валютного курсу традиційно посідає важливе місце в економічних очікуваннях українців. Коливання долара впливають не лише на ціни, а й на настрій суспільства, тому прогноз курсу завжди залишається чутливим питанням. Проте економіст запевняє, що у 2026 році різких стрибків не очікується. Національний банк зберігає стриману та виважену політику, яка зарекомендувала себе протягом останніх років.

"Останні роки НБУ працює дуже чітко. І ті плани, які закладаються в бюджет, як правило, виконуються. На 2026 рік середній курс прогнозують на рівні 45 гривень 70 копійок", — говорить експерт.

Людина рахує долари. Фото: Новини.LIVE

Експерт уточнює, що йдеться про середньорічний показник, а протягом року курс може коливатися. Він підкреслює, що для бюджету вигідніше, коли гривня слабша, адже це збільшує експортні надходження.

"Можливі коливання, тому що Україна багато експортує, а для бюджету вигідно, коли долар дорожчий. Але великих стрибків не буде", — зазначає чоловік.

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE

Після цього експерт наголошує, що валютна стабільність — це один із головних факторів довіри до економіки. НБУ сьогодні демонструє достатній професіоналізм, щоб не допустити кризових сценаріїв. Адже нині Україна особливо зацікавлена в забезпеченні фінансової стійкості, що впливає на підтримку міжнародних партнерів.

Прогнози на 2026 рік

Попри загальну економічну напругу, експерти обережно оцінюють перспективи бюджету на 2026 рік. У фаховому середовищі визнають: ресурсу вистачить на ключові напрями, але фінансові можливості залишаться обмеженими. Передусім це стосується захищених статей — зарплат, соціальних виплат, допомог і державних гарантій. Водночас темпи зростання доходів не відповідають темпам подорожчання, і саме це формує головну проблему наступного року.

"В бюджеті закладено підвищення мінімальної заробітної плати, проте ті 800 гривень — дуже весело на них дивитися. За відрахуванням податків це буде ще значно менша сума. Пенсійний фонд, він як мав дефіцит, так і буде мати. Проте завдяки міжнародній допомозі, я думаю, все буде добре", — зазначає економіст Едуард Каражия.

Економіст Едуард Каражия про прогнози на 2026 рік в економічній сфері. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році Україна й далі залежатиме від фінансової підтримки партнерів, особливо для забезпечення стабільної роботи соціальної сфери. Ключовим також стане ефективне управління ресурсами та податковою базою, адже без цього зменшити навантаження на бюджет буде складно. Попри всі ризики, економіка зберігає адаптивність, а прогнози — помірно оптимістичні: країна має шанс утримати баланс, якщо зовнішня підтримка не зменшиться.

Раніше ми писали, про які є ризики для малого бізнесу в Україні вже цією зимою. А також про те на скільки у 2026 році піднімуть заробітну плату вчителям.