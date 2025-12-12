На скільки зросте мінімальна зарплатня в Україні 2026

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

Бюджет Украины на 2026 год аналитики уже называют одним из самых стабильных за последние годы. Несмотря на полномасштабную войну и высокую нагрузку на государственные финансы, правительство сумело сохранить прогнозируемость и избежать резких перекосов в расходах. Особое внимание привлекает тот факт, что правительство делает ставку на поддержку сфер, которые определяют устойчивость страны в долгосрочной перспективе. Одной из таких ключевых отраслей стало образование, где впервые за долгое время правительство демонстрирует четкий курс на повышение зарплат.

О том возможно ли повышение зарплат в военный период в Украине и другие экономические изменения, которые ждут нас в 2026 году журналисты Новини.LIVE спросили у экономиста Эдуарда Каражия.

Бюджет Украины на 2026 год

Главным признаком бюджета-2026 является отсутствие резких колебаний, и попытка обеспечить максимальную прогнозируемость в сложный период. Правительству удалось разработать документ без рискованных экспериментов, что важно для страны, которая живет в условиях войны. Пока рост расходов в разных отраслях происходит неравномерно, но общая логика распределения средств выглядит оправданной и взвешенной.

"Бюджет ничем не отличаются от прошлых лет — стабильный. Если посмотреть по статьям расходов, то все они растут: где-то на 11%, где-то даже на 80% — например, по ветеранам. По доходам тоже есть рост: от НДС — примерно с 6% до 19%, по другим статьям — от 45% до 60%", — объясняет экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Каражия о бюджете Украины. Фото: Новини.LIVE

Комментируя структуру бюджета, эксперт отмечает, что такие показатели свидетельствуют о достаточной гибкости экономики даже в военный период. По его словам, несмотря на увеличение расходов, правительство не выходит за пределы допустимого дефицита, что позволяет сохранить макро финансовую стабильность. Он также обращает внимание, что рост доходов бюджета демонстрирует положительную динамику внутренних процессов и адаптацию бизнеса к условиям войны.

Повышение зарплат педагогам

Вопрос влияния повышения зарплат на экономику традиционно вызывает споры среди граждан и экспертов. Некоторые считают, что это может привести к росту налогового давления или дефицита бюджета. Однако по словам экономиста, такой подход является ошибочным, поскольку не учитывает цикличность движения денег в государственной экономике. Он отмечает, что выплаты бюджетникам возвращаются в экономику почти мгновенно - в виде налогов, сборов и потребительских расходов.

"Не надо бояться роста зарплат. Чтобы выплатить 10 млрд грн зарплаты, государство сразу получает обратно примерно 4,5 млрд — это НДФЛ, военный сбор, единый социальный взнос. А когда педагоги получают свои деньги и начинают их тратить, еще 20% НДС возвращается в бюджет", — объясняет экономист.

Учительница преподает урок. Фото: Новини.LIVE

Подобный механизм действует во всех развитых странах и является основой устойчивого экономического развития. Именно низкие зарплаты педагогов долгое время сдерживали развитие отрасли и ухудшали кадровую ситуацию. Повышение доходов педагогов позволит не только удержать специалистов, но и привлечь молодежь к профессии, которая в последние годы потеряла престиж. При этом учителя и преподаватели, получив дополнительные средства, не вкладывают их в сбережения — большая часть идет на повседневные нужды, что способствует развитию внутреннего рынка.

"Все средства — 99% возвращаются в экономику. А теперь посмотрим на реальные доходы педагогов: средняя зарплата — около 16 тысяч гривен до уплаты налогов. После налогов остается 11-12 тысяч. Для учителя или работника университета — это очень мало", — добавляет эксперт.

Купюры в пятьсот и тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE

Это вопрос не только о цифрах, но и об уважении к профессии, которая формирует следующие поколения. Поэтому повышение доходов рассматривается не как привилегия, а как необходимое условие развития страны. Долгосрочный эффект от такого шага будет значительно важнее краткосрочных расходов бюджета.

Цены на продукты будут расти

В последние месяцы украинцы все чаще обращают внимание на рост стоимости базовых продуктов. Некоторые связывают это с планами правительства повысить зарплаты, однако эксперты считают такую логику поверхностной. По их словам, цены в Украине почти полностью формирует рынок, и государство не имеет контроля над большинством товаров. Бизнес, реагируя на новости и ожидания, часто поднимает цены заранее, пытаясь адаптироваться под будущее поведение потребителей. Экономист отмечает, что ключевую роль в формировании ценовой среды играет спрос. Если люди соглашаются покупать товар по повышенной цене, бизнес закрепляет новый тариф. Но если спрос падает, рынок самостоятельно корректирует чрезмерный рост.

"У нас всегда так: когда говорят, что пенсия или зарплата вырастет, бизнес повышает цены уже за месяц до того. И здесь многое зависит от потребителя. Если люди покупают по новым ценам — они закрепляются. Если люди не реагируют — цены могут даже снизиться", — говорит экономист Эдуард Каражия.

Стоимость овощей на базаре. Фото: Новини.LIVE

После этого эксперт объясняет, что тенденция к росту цен является естественной для стран, которые проходят период экономических потрясений. Однако он отмечает, что в Украине инфляция находится на контролируемом уровне, а НБУ эффективно реагирует на потенциальные риски. Он также подчеркивает, что ожидаемая инфляция на 2026 год не будет превышать привычных для Украины показателей. Это означает, что гражданам не стоит ожидать резкого скачка цен или значительного падения покупательной способности.

Курс доллара в 2026 году

Тема валютного курса традиционно занимает важное место в экономических ожиданиях украинцев. Колебания доллара влияют не только на цены, но и на настроение общества, поэтому прогноз курса всегда остается чувствительным вопросом. Однако экономист уверяет, что в 2026 году резких скачков не ожидается. Национальный банк сохраняет сдержанную и взвешенную политику, которая зарекомендовала себя в последние годы.

"Последние годы НБУ работает очень четко. И те планы, которые закладываются в бюджет, как правило, выполняются. На 2026 год средний курс прогнозируют на уровне 45 гривен 70 копеек", — говорит эксперт.

Человек считает доллары. Фото: Новини.LIVE

Эксперт уточняет, что речь идет о среднегодовом показателе, а в течение года курс может колебаться. Он подчеркивает, что для бюджета выгоднее, когда гривна слабее, ведь это увеличивает экспортные поступления.

"Возможны колебания, потому что Украина много экспортирует, а для бюджета выгодно, когда доллар дороже. Но больших скачков не будет", — отмечает мужчина.

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

После этого эксперт отмечает, что валютная стабильность — это один из главных факторов доверия к экономике. НБУ сегодня демонстрирует достаточный профессионализм, чтобы не допустить кризисных сценариев. Ведь сейчас Украина особенно заинтересована в обеспечении финансовой устойчивости, что влияет на поддержку международных партнеров.

Прогнозы на 2026 год

Несмотря на общее экономическое напряжение, эксперты осторожно оценивают перспективы бюджета на 2026 год. В профессиональной среде признают: ресурса хватит на ключевые направления, но финансовые возможности останутся ограниченными. Прежде всего это касается защищенных статей — зарплат, социальных выплат, пособий и государственных гарантий. В то же время темпы роста доходов не соответствуют темпам подорожания, и именно это формирует главную проблему следующего года.

"В бюджете заложено повышение минимальной заработной платы, однако те 800 гривен — очень весело на них смотреть. За вычетом налогов это будет еще значительно меньшая сумма. Пенсионный фонд, он как имел дефицит, так и будет иметь. Однако благодаря международной помощи, я думаю, все будет хорошо", — отмечает экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Каражия о прогнозах на 2026 год в экономической сфере. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году Украина и дальше будет зависеть от финансовой поддержки партнеров, особенно для обеспечения стабильной работы социальной сферы. Ключевым также станет эффективное управление ресурсами и налоговой базой, ведь без этого уменьшить нагрузку на бюджет будет сложно. Несмотря на все риски, экономика сохраняет адаптивность, а прогнозы — умеренно оптимистичные: страна имеет шанс удержать баланс, если внешняя поддержка не уменьшится.

