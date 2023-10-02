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Мінлива хмарність та вітер: якою буде сьогодні погода в Одесі

2 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Мінлива хмарність та вітер: якою буде сьогодні погода в Одесі
Чоловіки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні одеситів очікує мінлива хмарність та сильний вітер. Для більшого комфорту рекомендуємо взяти із собою легкий плащ чи светр. 

Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарна погода. 
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 6-7 м/с. 
  • Температура вночі 13-15 °С, вдень 20-23 °С. 
  • Температура морської води 20-21 °С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 34%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 10-15 °С, вдень 19-24 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Сьогодні по всій Україні буде мінлива хмарність, проте без опадів. Середня температура повітря буде у межах 17-19 °С.

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Варто зазначити, що, за даними моніторингового каналу The Weather Lab, вересень-2023 в Одесі став рекордно теплим і побив рекорд 1892 року. Фактична температура місяця за даними спостережень — 21,4 °С. Відхилення від норми — +3,6 °С. Також вересень був надто посушливим, 0,0 мм, за підсумком місяця.

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