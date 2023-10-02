Мінлива хмарність та вітер: якою буде сьогодні погода в Одесі

Чоловіки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні одеситів очікує мінлива хмарність та сильний вітер. Для більшого комфорту рекомендуємо взяти із собою легкий плащ чи светр.



Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Хмарна погода.

Без опадів.

Вітер північний, 6-7 м/с.

Температура вночі 13-15 °С, вдень 20-23 °С.

Температура морської води 20-21 °С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 34%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 10-15 °С, вдень 19-24 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Сьогодні по всій Україні буде мінлива хмарність, проте без опадів. Середня температура повітря буде у межах 17-19 °С.

Читайте також:

Варто зазначити, що, за даними моніторингового каналу The Weather Lab, вересень-2023 в Одесі став рекордно теплим і побив рекорд 1892 року. Фактична температура місяця за даними спостережень — 21,4 °С. Відхилення від норми — +3,6 °С. Також вересень був надто посушливим, 0,0 мм, за підсумком місяця.