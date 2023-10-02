Мінлива хмарність та вітер: якою буде сьогодні погода в Одесі
2 жовтня 2023 06:30
Чоловіки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні одеситів очікує мінлива хмарність та сильний вітер. Для більшого комфорту рекомендуємо взяти із собою легкий плащ чи светр.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарна погода.
- Без опадів.
- Вітер північний, 6-7 м/с.
- Температура вночі 13-15 °С, вдень 20-23 °С.
- Температура морської води 20-21 °С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 34%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 10-15 °С, вдень 19-24 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Сьогодні по всій Україні буде мінлива хмарність, проте без опадів. Середня температура повітря буде у межах 17-19 °С.
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Варто зазначити, що, за даними моніторингового каналу The Weather Lab, вересень-2023 в Одесі став рекордно теплим і побив рекорд 1892 року. Фактична температура місяця за даними спостережень — 21,4 °С. Відхилення від норми — +3,6 °С. Також вересень був надто посушливим, 0,0 мм, за підсумком місяця.