Переменная облачность и ветер: какой будет погода в Одессе
2 октября 2023 06:30
Мужчины идут по улице. Фото: Новини.LIVE
Сегодня одесситов ожидает переменная облачность и сильный ветер. Для большего комфорта советуем взять с собой легкий плащ либо свитер.
Такой прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
- Облачная погода.
- Без осадков.
- Ветер северный, 6-7 м/с.
- Температура ночью 13-15°С, днем 20-23 °С.
- Температура морской воды 20-21 °С.
- Атмосферное давление – 765 мм рт. ст.
- Влажность – 34%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 10-15 °С, днем 19-24 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Сегодня по всей Украине переменная облачность, однако без осадков. Средняя температура воздуха будет в пределах 17-19 °С.
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Следует отметить, что, по данным мониторингового канала The Weather Lab, сентябрь-2023 в Одессе стал рекордно теплым и побил рекорд 1892 года. Фактическая температура месяца по данным наблюдений — 21,4 °С. Отклонение от нормы — +3,6 °С. Также сентябрь был слишком засушливым, 0,0 мм, по итогам месяца.