Переменная облачность и ветер: какой будет погода в Одессе.

Мужчины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня одесситов ожидает переменная облачность и сильный ветер. Для большего комфорта советуем взять с собой легкий плащ либо свитер.



Такой прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе.

Облачная погода.

Без осадков.

Ветер северный, 6-7 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 20-23 °С.

Температура морской воды 20-21 °С.

Атмосферное давление – 765 мм рт. ст.

Влажность – 34%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-15 °С, днем 19-24 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня по всей Украине переменная облачность, однако без осадков. Средняя температура воздуха будет в пределах 17-19 °С.

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Следует отметить, что, по данным мониторингового канала The Weather Lab, сентябрь-2023 в Одессе стал рекордно теплым и побил рекорд 1892 года. Фактическая температура месяца по данным наблюдений — 21,4 °С. Отклонение от нормы — +3,6 °С. Также сентябрь был слишком засушливым, 0,0 мм, по итогам месяца.