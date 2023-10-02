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Переменная облачность и ветер: какой будет погода в Одессе

2 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Переменная облачность и ветер: какой будет погода в Одессе.
Мужчины идут по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня одесситов ожидает переменная облачность и сильный ветер. Для большего комфорта советуем взять с собой легкий плащ либо свитер.

Такой прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачная погода.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 6-7 м/с.
  • Температура ночью 13-15°С, днем 20-23 °С.
  • Температура морской воды 20-21 °С.
  • Атмосферное давление – 765 мм рт. ст.
  • Влажность – 34%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 10-15 °С, днем 19-24 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня по всей Украине переменная облачность, однако без осадков. Средняя температура воздуха будет в пределах 17-19 °С.

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Следует отметить, что, по данным мониторингового канала The Weather Lab, сентябрь-2023 в Одессе стал рекордно теплым и побил рекорд 1892 года. Фактическая температура месяца по данным наблюдений — 21,4 °С. Отклонение от нормы — +3,6 °С. Также сентябрь был слишком засушливым, 0,0 мм, по итогам месяца.

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