На Одещині міськради ведуть засідання російською

Засідання Болградської міської ради. Фото ілюстративне: facebook.com/BolgradrCityOTG

Місцеві ради на Одещині опинилися у центрі скандалу через порушення мовного законодавства. Під час засідань у регіоні дві міськради широко застосовують російську мову, а одеська — ще й веде сайт мовою країни-агресорки.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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Допис омбудсмена. Фото: скриншот

Міські ради ведуть засідання російською

За результатами моніторингу, проведеного Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, у Білгород-Дністровську та Болграді, були зафіксовані порушення мовного законодавства. На засіданнях цих органів місцевого самоврядування широко застосовується російська мова, як серед представників влади. Захисники мови наголошують, що це є прямим порушенням статті 12 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Спостерігається тенденція: чим нижчий рівень органу місцевого самоврядування, тим більше порушень мовного законодавства", — зазначено у звіті Секретаріату.

Сайти теж російською

Щодо інтернет-представництв місцевих рад, то лише Харківська та Одеська міські ради зберігають російськомовну версію сайту поряд з українською та англійською.

Окремою проблемою, за інформацією омбудсмен, залишається якість оприлюднених записів пленарних засідань. Поганий звук, незадовільні зображення та демонстрація доповідачів не лише ускладнюють фіксацію порушень, але й підривають довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

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