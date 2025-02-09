В Одесской области горсоветы ведут заседания на русском языке

Заседание Болградского городского совета. Фото иллюстративное: facebook.com/BolgradrCityOTG

Местные советы в Одесской области оказались в центре скандала из-за нарушения языкового законодательства. Во время заседаний в регионе два горсовета широко применяют русский язык, а одесский — еще и ведет сайт на языке страны-агрессора.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

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Сообщение омбудсмена. Фото: скриншот

Городские советы ведут заседания на русском языке

По результатам мониторинга, проведенного Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка, в Белгород-Днестровске и Болграде, были зафиксированы нарушения языкового законодательства. На заседаниях этих органов местного самоуправления широко применяется русский язык, как среди представителей власти. Защитники языка отмечают, что это является прямым нарушением статьи 12 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Наблюдается тенденция: чем ниже уровень органа местного самоуправления, тем больше нарушений языкового законодательства", — говорится в отчете Секретариата.

Сайты тоже на русском

Что касается интернет-представительств местных советов, то только Харьковский и Одесский городские советы сохраняют русскоязычную версию сайта наряду с украинской и английской.

Отдельной проблемой, по информации омбудсмен, остается качество обнародованных записей пленарных заседаний. Плохой звук, неудовлетворительные изображения и демонстрация докладчиков не только затрудняют фиксацию нарушений, но и подрывают доверие граждан к органам местного самоуправления.

Напомним, языковед объяснил, почему в армии появляются феминитивы. Также мы писали, что Александр Авраменко привел пять вариантов, как заменить слово-паразит "блин".