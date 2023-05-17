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Місто щасливих родин: де в Одесі відбудеться сімейний фестиваль

17 травня 2023 19:10
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Анна Мурадова
Редактор
Місто щасливих родин: де в Одесі відбудеться сімейний фестиваль
Дівчинка у вишиванці їсть морозиво. Фото: Андрій Марієнко / УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

18 травня, з 13:00 до 14:30, ротонда Міського саду Одеси стане місцем святкової програми під назвою "Місто щасливих родин". Цей захід присвячений Дню матері, Міжнародному дню сім'ї та Дню вишиванки.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Програма фестивалю включає:

  • виступи талановитих дитячих колективів з позашкільних закладів;
  • вручення нагород переможцям конкурсу сімейної творчості "Творча сім'я – моя родина і Я";
  • вручення нагород переможницям міського конкурсу творчості "А я просто українка, україночка" серед вихованок освітніх закладів Одеси;
  • виставка та майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва на тему "Територія незламності";
  • артпростір "Намалюй родинне дерево";
  • фотозони;
  • модельний показ дизайнерського вбрання від Одеського професійного ліцею технологій та дизайну та багато іншого.

Також о 14:30 розпочнеться концерт камерного оркестру Black Sea Orchestra під керівництвом Олесі Пістової, присвячений Дню вишиванки.

Починаючи з 16:30, на учасників свята чекатиме концертна програма від одеських артистів, яка буде присвячена Дню вишиванки, в рамках акції "З піснею до Перемоги".

У програмі виступатимуть:

  • оркестр Національної гвардії України м. Одеси;
  • артисти Одеської філармонії імені Давида Ойстраха;
  • композитор, автор і виконавець власних пісень, баяніст Володимир Войцеховський;
  • бронзові призери України з європейських танців у категорії "Професіонали" Олександр і Наталія Бевзюки.

Нагадаємо, починаючи з 2006 року, на території України щороку відзначають День вишиванки, а у 2023 році це національне свято припадає на 18 травня. Важливо знати, як в Україні взагалі з’явився цей день, які є традиції та що означають орнаменти на вишиванці. Новини.LIVE розповіли детальніше про День вишиванки в Україні.

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