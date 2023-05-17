Город счастливых людей: где в Одессе пройдет семейный фестиваль
18 мая, с 13:00 до 14:30, ротонда Городского сада Одессы станет местом праздничной программы под названием "Город счастливых семей". Это мероприятие посвящено Дню матери, Международному дню семьи и Дню вышиванки.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Программа фестиваля включает:
- выступления талантливых детских коллективов из внешкольных учреждений;
- вручение наград победителям конкурса семейного творчества "Творческая семья — моя семья и Я";
- вручение наград победительницам городского конкурса творчества "А я просто украинка, украиночка" среди воспитанниц образовательных учреждений Одессы;
- выставка и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству на тему "Территория несокрушимости";
- артпространство "Нарисуй семейное дерево";
- фотозоны;
- модельный показ дизайнерской одежды от Одесского профессионального лицея технологий и дизайна и многое другое.
Также в 14:30 начнется концерт камерного оркестра Black Sea Orchestra под руководством Олеси Пистовой, посвященный Дню вышиванки.
Начиная с 16:30, участников праздника будет ждать концертная программа от одесских артистов, которая будет посвящена Дню вышиванки, в рамках акции "С песней к Победе".
В программе будут выступать:
- оркестр Национальной гвардии г. Одессы;
- артисты Одесской филармонии имени Давида Ойстраха;
- композитор, автор и исполнитель собственных песен, баянист Владимир Войцеховский;
- бронзовые призеры Украины по европейским танцам в категории "Профессионалы" Александр и Наталья Бевзюки.
Напомним, начиная с 2006 года, на территории Украины ежегодно отмечают День вышиванки, а в 2023 году этот национальный праздник приходится на 18 мая. Важно знать, как в Украине вообще появился этот день, какие традиции означают орнаменты на вышиванке. Новини.LIVE рассказали подробнее о Дне вышиванки в Украине.