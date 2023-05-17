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Город счастливых людей: где в Одессе пройдет семейный фестиваль

17 мая 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Город счастливых людей: где в Одессе пройдет семейный фестиваль
Девочка в вышиванке ест мороженое. Фото: Андрей Мариенко / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

18 мая, с 13:00 до 14:30, ротонда Городского сада Одессы станет местом праздничной программы под названием "Город счастливых семей". Это мероприятие посвящено Дню матери, Международному дню семьи и Дню вышиванки.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Программа фестиваля включает:

  • выступления талантливых детских коллективов из внешкольных учреждений;
  • вручение наград победителям конкурса семейного творчества "Творческая семья — моя семья и Я";
  • вручение наград победительницам городского конкурса творчества "А я просто украинка, украиночка" среди воспитанниц образовательных учреждений Одессы;
  • выставка и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству на тему "Территория несокрушимости";
  • артпространство "Нарисуй семейное дерево";
  • фотозоны;
  • модельный показ дизайнерской одежды от Одесского профессионального лицея технологий и дизайна и многое другое.

Также в 14:30 начнется концерт камерного оркестра Black Sea Orchestra под руководством Олеси Пистовой, посвященный Дню вышиванки.

Начиная с 16:30, участников праздника будет ждать концертная программа от одесских артистов, которая будет посвящена Дню вышиванки, в рамках акции "С песней к Победе".

В программе будут выступать:

  • оркестр Национальной гвардии г. Одессы;
  • артисты Одесской филармонии имени Давида Ойстраха;
  • композитор, автор и исполнитель собственных песен, баянист Владимир Войцеховский;
  • бронзовые призеры Украины по европейским танцам в категории "Профессионалы" Александр и Наталья Бевзюки.

Напомним, начиная с 2006 года, на территории Украины ежегодно отмечают День вышиванки, а в 2023 году этот национальный праздник приходится на 18 мая. Важно знать, как в Украине вообще появился этот день, какие традиции означают орнаменты на вышиванке. Новини.LIVE рассказали подробнее о Дне вышиванки в Украине.

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