Погода в Одесі і області 31 травня

Жінка гуляє із парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 31 травня, очікується прохолодна, проте суха. У місті вдень температура повітря сягне позначки у +23°C. А от в області очікуються дощі, тож водіям необхідно бути обачними на дорогах — видимість усього до 500 м.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі +14...+16 °C, вдень +21...+23 °C.

Температура морської води +18...+19 °C.

Вітер північний, 2-6 м/с.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза.

Вночі та вранці місцями туман

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +12...+17 °C, вдень +18...+23 °C.

На автошляхах області видимість до 500м.

Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 31 травня

Погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, очікується з дощами та грозами. Під час грози можливе шквалисте посилення вітру на заході, півночі, Вінницькій, Житомирській, Київській областях, а також західних районах Черкаської області. До того ж можливі місцями сильні зливи.

На сході країни будуть локальні дощі з грозами. На півдні опади очікуються лише в Одеській області. На Полтавщині, Дніпропетровщині та у Кропивницькому з районами без істотних опадів.

Спека передбачається на сході та південному сході. Там буде +26...+29 °C, місцями до +30 °C. На решті території України +22...+26 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цьогоріч у червні очікується аномально висока температура, яка буде вищою за середньокліматичну норму.