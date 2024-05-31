Погода в Одессе и области 31 мая

Местами дождь — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в последний день весны
Погода в Одессе сегодня, 31 мая, ожидается прохладная, но сухая. В городе днем температура воздуха достигнет отметки в +23°C. А вот в области ожидаются дожди, поэтому водителям необходимо быть осмотрительными на дорогах – видимость всего до 500 м.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью +14...+16 °C, днем +21...+23 °C.
- Температура морской воды +18...+19 °C.
- Ветер северный, 2-6 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь. Днем небольшой дождь, местами гроза.
- Ночью и утром местами туман
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +12...+17 °C, днем +18...+23 °C.
- На дорогах области видимость до 500м.
Погода в Украине на 31 мая
Погода в Украине в пятницу, 31 мая, ожидается дождями и грозами. Во время грозы возможно шквалистое усиление ветра на западе, севере, Винницкой, Житомирской, Киевской областях, а также в западных районах Черкасской области. К тому же возможны местами сильные ливни.
На востоке страны будут местные дожди с грозами. На юге осадки ожидаются только в Одесской области. На Полтавщине, Днепропетровщине и Кропивницком с районами без существенных осадков.
Жара предполагается на востоке и юго-востоке. Там будет +26...+29°C, местами до +30°C. На остальной территории Украины +22...+26 °C.
Напомним, что синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура, которая будет выше среднеклиматической нормы.
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