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Местами дождь — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в последний день весны

31 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области 31 мая
Женщина гуляет с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 31 мая, ожидается прохладная, но сухая. В городе днем температура воздуха достигнет отметки в +23°C. А вот в области ожидаются дожди, поэтому водителям необходимо быть осмотрительными на дорогах – видимость всего до 500 м.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +14...+16 °C, днем +21...+23 °C.
  • Температура морской воды +18...+19 °C.
  • Ветер северный, 2-6 м/с.
Погода в Одессе 31 мая
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь. Днем небольшой дождь, местами гроза.
  • Ночью и утром местами туман
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +12...+17 °C, днем +18...+23 °C.
  • На дорогах области видимость до 500м.
Погода в Одесской области 31 мая
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 31 мая

Погода в Украине в пятницу, 31 мая, ожидается дождями и грозами. Во время грозы возможно шквалистое усиление ветра на западе, севере, Винницкой, Житомирской, Киевской областях, а также в западных районах Черкасской области. К тому же возможны местами сильные ливни.

На востоке страны будут местные дожди с грозами. На юге осадки ожидаются только в Одесской области. На Полтавщине, Днепропетровщине и Кропивницком с районами без существенных осадков.

Жара предполагается на востоке и юго-востоке. Там будет +26...+29°C, местами до +30°C. На остальной территории Украины +22...+26 °C.

Погода в Украине 31 мая
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура, которая будет выше среднеклиматической нормы.

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