Погода в Одессе и области 31 мая

Женщина гуляет с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 31 мая, ожидается прохладная, но сухая. В городе днем температура воздуха достигнет отметки в +23°C. А вот в области ожидаются дожди, поэтому водителям необходимо быть осмотрительными на дорогах – видимость всего до 500 м.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью +14...+16 °C, днем +21...+23 °C.

Температура морской воды +18...+19 °C.

Ветер северный, 2-6 м/с.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь. Днем небольшой дождь, местами гроза.

Ночью и утром местами туман

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +12...+17 °C, днем +18...+23 °C.

На дорогах области видимость до 500м.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 31 мая

Погода в Украине в пятницу, 31 мая, ожидается дождями и грозами. Во время грозы возможно шквалистое усиление ветра на западе, севере, Винницкой, Житомирской, Киевской областях, а также в западных районах Черкасской области. К тому же возможны местами сильные ливни.

На востоке страны будут местные дожди с грозами. На юге осадки ожидаются только в Одесской области. На Полтавщине, Днепропетровщине и Кропивницком с районами без существенных осадков.

Жара предполагается на востоке и юго-востоке. Там будет +26...+29°C, местами до +30°C. На остальной территории Украины +22...+26 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура, которая будет выше среднеклиматической нормы.