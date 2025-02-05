Активісти вимагають від Одеської міськради давати більше грошей на армію

Мітинг під мерією — що вимагали одесити від депутатів
Вже традиційно сесія міської ради розпочинається з мітингу під стінами мерії. Одесити зустрічали депутатів із плакатами — "Бюрократія в армії вбиває", "Геннадій Леонідович як знайти гроші для перемоги у міському бюджеті" тощо. Люди вимагають спрямовувати більше грошей на потреби ЗСУ.
Про це повідомляють з місця подій журналісти Новини.LIVE.
Які вимоги
Учасники акції "Гроші на ЗСУ" наголошують: кошти з бюджету мають йти на потреби армії, а не осідати в кишенях чиновників. Зі своєю вимогою люди планують піти на сесію міської ради.
"Ми проаналізували розподіл весь за 24-й рік та навіть зібрали дані по 01.01 і зробили свої висновки, що бюджет використовується зовсім неефективно. Немає чіткої стратегії в частині допомозі ЗСУ", — каже учасниця мітингу Вікторія.
Прозорість депутатів
Учасники акції запевняють — депутати не звітують про усі витрачені з бюджету кошти належним чином та вимагають більше прозорості від влади.
"Торік була допомога ЗСУ через громадські організації, на це виділялось 50 мільйонів, з яких 27 вони потім перерозподілили на другі програми або ще кудись. Там не написано куди вони саме пішли", — додає Вікторія.
У ході сесії, яка проходить сьогодні, мітингувальники планують ще раз звернутися до депутатів та мера міста з вимогою виділяти більше грошей на потреби ЗСУ.
Нагадаю, нещодавно ми писали про мітинг студентів КНУКіМ через звільнення викладача. А також про 3 дні на демонтаж меморіальні дошки.
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