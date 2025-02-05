Активисты требуют от Одесского горсовета давать больше денег на армию

Митингующие под городским советом. Фото: Новини.LIVE

Уже традиционно сессия городского совета начинается с митинга под стенами мэрии. Одесситы встречали депутатов с плакатами — "Бюрократия в армии убивает", "Геннадий Леонидович как найти деньги для победы в городском бюджете" и другие. Люди требуют направлять больше денег на нужды ВСУ.

Об этом сообщают с места событий журналисты Новини.LIVE.

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Какие требования

Участники акции "Деньги на ВСУ" отмечают: средства из бюджета должны идти на нужды армии, а не оседать в карманах чиновников. Со своим требованием люди планируют пойти на сессию городского совета.

"Мы проанализировали распределение весь за 24-й год и даже собрали данные по 01.01 и сделали свои выводы, что бюджет используется совсем неэффективно. Нет четкой стратегии в части помощи ВСУ", — говорит участница митинга Виктория.

Виктория, участница митинга. Фото: Новини.LIVE

Прозрачность депутатов

Участники акции уверяют — депутаты не отчитываются обо всех потраченных из бюджета средствах должным образом и требуют больше прозрачности от власти.

"В прошлом году была помощь ВСУ через общественные организации, на это выделялось 50 миллионов, из которых 27 они потом перераспределили на другие программы или еще куда-то. Там не написано куда они именно пошли", — добавляет Виктория.

Митингующие под Городским советом. Фото: Фото: Новости.LIVE

В ходе сессии которая проходит сегодня, митингующий планируют еще раз обратиться к депутатам и мэру города с требованиями выделять больше денег на нужды ВСУ.

Напомню, недавно мы писали о митинге студентов КНУКиИ из-за увольнения преподавателя. А также о 3 днях на демонтаж мемориальной доски.