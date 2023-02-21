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"Міць. Українська кам’яна": в Одесі можна купити сіль і підтримати ГУР

21 лютого 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Міць. Українська кам’яна": купуйте сіль — підтримуйте ГУР
Виставили на продаж партію, видобуту в Соледарі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До річниці повномасштабного вторгнення "Артемсіль" та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі, видобутої в шахтах Соледара. Прибуток від її продажів буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР.

Про це повідомляють на Офіційному телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

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Влітку 2022 року пачка "Артемсолі" зникла з полиць великих продуктових мереж. Все тому, що у квітні 2022 року через російські обстріли в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни зупинили видобуток. 

"Цехи величезного підприємства "Артемсіль" згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а понад 2500 людей, чиє життя було нерозривно пов’язане з містом на Донеччині, залишили свій дім.   Але сама сіль — сіль із шахт Соледара — вціліла. Вона стала ще одним символом надзвичайної мужності, спротиву, міці українських захисників та всього українського народу", — йдеться в повідомленні. 

Де можна придбати сіль

Вдалося знайти 20 тонн солі з Соледара. Її розділили на 100 тисяч символічних пачок. Ви можете знайти їх у будь-якому магазині "Сільпо" або замовити онлайн на Rozetka.  Вартість пачки зі спеціальної партії — 500 гривень.  

"Увесь прибуток — 465 гривень з кожної пачки — буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР. Щоб усі українські міста були звільнені від окупантів якомога швидше", — додали організатори проєкту. 

Важливо, що продаж та доставлення лімітованого накладу солі можлива лише в Україні. Адже сіль визнана стратегічним продуктом, наразі її експорт в будь-якому вигляді заборонено.

Тим часом український уряд затвердив перелік родовищ корисних копалин із позначкою "стратегічне значення". Йдеться про ресурси, які важливі для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.

Фото Артем Гусєв

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