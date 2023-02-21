"Мощь. Украинская каменная": покупайте соль - поддерживайте ГУР

Выставили на продажу партию добытую в Соледаре

К годовщине полномасштабного вторжения "Артемсоль" и фандрейзинговая платформа UNITED24 представили специальную партию соли, добытой в шахтах Соледара. Прибыль от ее продаж будет направлена на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР.

Об этом сообщается на Официальном телеграмм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Летом 2022 года пачка Артемсоли исчезла с полок крупных продуктовых сетей. Все потому, что в апреле 2022 из-за российских обстрелов в шахтах Соледара впервые со времен Второй мировой войны остановили добычу.

"Цехи огромного предприятия "Артемсоль" сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а более 2500 человек, чья жизнь была неразрывно связана с городом в Донецкой области, покинули свой дом. Но сама соль — соль из шахт Соледара — уцелела. Она стала еще одним символом чрезвычайного мужества, сопротивления, мощи украинских защитников и всего украинского народа", — говорится в сообщении.

Где можно приобрести соль

Удалось найти 20 тонн соли из Соледара. Ее разделили на 100 тысяч символических пачек. Вы можете найти их в любом магазине "Сільпо" или заказать онлайн на Rozetka. Стоимость пачки из специальной партии — 500 гривен.

"Вся прибыль — 465 гривен с каждой пачки — будет направлена на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР. Чтобы все украинские города были освобождены от оккупантов как можно скорее", — добавили организаторы проекта.

Важно, что продажа и доставка лимитированного тиража соли возможна только в Украине. Ведь соль признана стратегическим продуктом, в настоящее время ее экспорт в любом виде запрещен.

Тем временем украинское правительство утвердило перечень месторождений полезных ископаемых с отметкой "стратегическое значение". Речь идет о ресурсах, которые важны для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства.

Фото Артем Гусев