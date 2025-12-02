Митець з Одещини Іван Волошин отримав буллу Папи у Ватикані

Вручення були митцю. Фото: Римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві

Український художник з Бессарабії Іван Волошин отримав буллу від Папи Римського після того, як подарував картину "Молитва" ватиканській парафії. Полотно представили під час візиту української делегації до Рима. Відзнака стала для митця несподіванкою і, за його словами, є знаком уваги не лише до його творчості, а й до України.

Про це повідомили на сторінці Римсько-Католицької парафії св. Миколая у Києві.

Булла Папи Лева XIV

Українська делегація відправилась до Риму, щоб привернути увагу до проблеми костелу святого Миколая, який понад тридцять років чекає на повернення релігійній громаді. Під час поїздки вони передали Папі Римському картину "Молитва" митця з Одещини Івана Волошина.

"Я писав "Молитву" не як художник, а як українець. Цей воїн — образ усіх нас, хто між болем і вірою знаходить сили жити", — розповів автор картини Іван Волошин.

Саму награду Івану вручив настоятель храму під час недільної служби в київському костелі святого Миколая. Художник назвав цей момент честю та несподіваним подарунком. У документі Папа надає митцю апостольське благословення з нагоди його тридцятиріччя.

Що таке булла

Булла — це урочистий документ Папи Римського, скріплений особливою печаткою. У ньому Папа висловлює благословення, підтверджує важливі рішення або надає почесні відзнаки. Такі документи вручали лише у виняткових випадках, коли хотіли підкреслити особливу увагу до людини чи події.

