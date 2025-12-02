Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Митця з Одещини відзначив Папа Римский — як саме

Митця з Одещини відзначив Папа Римский — як саме

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 19:10
Митець з Одещини Іван Волошин отримав буллу Папи у Ватикані
Вручення були митцю. Фото: Римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві

Український художник з Бессарабії Іван Волошин отримав буллу від Папи Римського після того, як подарував картину "Молитва" ватиканській парафії. Полотно представили під час візиту української делегації до Рима. Відзнака стала для митця несподіванкою і, за його словами, є знаком уваги не лише до його творчості, а й до України.

Про це повідомили на сторінці Римсько-Католицької парафії св. Миколая у Києві.

Реклама
Читайте також:

Булла Папи Лева XIV

Українська делегація відправилась до Риму, щоб привернути увагу до проблеми костелу святого Миколая, який понад тридцять років чекає на повернення релігійній громаді. Під час поїздки вони передали Папі Римському картину "Молитва" митця з Одещини Івана Волошина.

"Я писав "Молитву" не як художник, а як українець. Цей воїн — образ усіх нас, хто між болем і вірою знаходить сили жити", — розповів автор картини Іван Волошин.

Саму награду Івану вручив настоятель храму під час недільної служби в київському костелі святого Миколая. Художник назвав цей момент честю та несподіваним подарунком. У документі Папа надає митцю апостольське благословення з нагоди його тридцятиріччя.

Що таке булла

Булла — це урочистий документ Папи Римського, скріплений особливою печаткою. У ньому Папа висловлює благословення, підтверджує важливі рішення або надає почесні відзнаки. Такі документи вручали лише у виняткових випадках, коли хотіли підкреслити особливу увагу до людини чи події.

Нагадаємо, ми писали про те, які українські прізвища пов'язані з церквою. також ми писали про те, які церковні свята чекають українців у грудні.

Одеса церква Папа Римський Одеська область храми Новини Одеси художник
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації