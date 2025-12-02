Видео
Главная Одесса Художника из Одесчины отметил Папа Римский — как именно

Художника из Одесчины отметил Папа Римский — как именно

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 19:10
Художник из Одесской области Иван Волошин получил буллу Папы в Ватикане
Вручение были художнику. Фото: Римско-католический приход святого Николая в Киеве

Украинский художник из Бессарабии Иван Волошин получил буллу от Папы Римского после того, как подарил картину "Молитва" ватиканскому приходу. Полотно представили во время визита украинской делегации в Рим. Награда стала для художника неожиданностью и, по его словам, является знаком внимания не только к его творчеству, но и к Украине.

Об этом сообщили на странице Римско-Католического прихода св. Николая в Киеве.

Читайте также:

Булла Папы Льва XIV

Украинская делегация отправилась в Рим, чтобы привлечь внимание к проблеме костела святого Николая, который более тридцати лет ждет возвращения религиозной общине. Во время поездки они передали Папе Римскому картину "Молитва" художника из Одесской области Ивана Волошина.

"Я писал "Молитву" не как художник, а как украинец. Этот воин — образ всех нас, кто между болью и верой находит силы жить", — рассказал автор картины Иван Волошин.

Саму награду Ивану вручил настоятель храма во время воскресной службы в киевском костёле святого Николая. Художник назвал этот момент честью и неожиданным подарком. В документе Папа предоставляет мастеру апостольское благословение по случаю его тридцатилетия.

Что такое булла

Булла — это торжественный документ Папы Римского, скрепленный особой печатью. В нем Папа выражает благословение, подтверждает важные решения или предоставляет почетные награды. Такие документы вручали лишь в исключительных случаях, когда хотели подчеркнуть особое внимание к человеку или событию.

Напомним, мы писали о том, какие украинские фамилии связаны с церковью. также мы писали о том, какие церковные праздники ждут украинцев в декабре.

