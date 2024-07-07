За злочини в Україні: суд в Гаазі видав ордери на арешт росіян

Засідання міжнародного кримінального суду. Фото: icc-cpi.int

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у же видав шість ордерів на арешт росіян, які винні у смертях українців. Це вперше з часів Другої світової війни та Нюрнберзького трибуналу, коли на міжнародному рівні намагаються притягнути до відповідальності винних у розв'язанні агресивної війни.

Про це на пресконференції в Одесі повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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"Всі попередні суди й міжнародні трибунали, вони зосереджувалися на воєнних злочинах, злочинах проти людяності, злочинах геноцидів. Але вони не торкалися злочину агресії", — сказав генпрокурор.

Окрім цього Андрій Костін також повідомив, що міжнародний центр переслідування за злочин агресії, що працює в Євроюсті в Гаазі, зараз об'єднує 16 прокурорів з шести країн. Вони займаються підготовкою справ для майбутнього трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: Новини.LIVE

"Важливим елементом є й Реєстр збитків, який працює в Гаазі як частина міжнародного компенсаційного механізму. Співпраця з міжнародними партнерами вже дала конкретні результати", — сказав прокурор.

Нагадаємо, Нідерланди передали Україні унікальну криміналістичну лабораторію, здатну допомогти у збиранні доказів і проведенні експертиз щодо воєнних злочинів. Лабораторія є мобільною і може працювати ближче до лінії фронту.

Також ми писали, що Нідерланди та Україна разом з іншими міжнародними партнерами працює над зміцненням системи розслідувань воєнних злочинів РФ. Буде вестися докладна документація усіх вчинених злочинів та розшук зниклих осіб.