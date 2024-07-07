Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Міжнародний кримінальний суд видав шість ордерів на арешт росіян за злочини в Україні arrow

Міжнародний кримінальний суд видав шість ордерів на арешт росіян за злочини в Україні

7 липня 2024 19:08
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
За злочини в Україні: суд в Гаазі видав ордери на арешт росіян
Засідання міжнародного кримінального суду. Фото: icc-cpi.int
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у же видав шість ордерів на арешт росіян, які винні у смертях українців. Це вперше з часів Другої світової війни та Нюрнберзького трибуналу, коли на міжнародному рівні намагаються притягнути до відповідальності винних у розв'язанні агресивної війни.

Про це на пресконференції в Одесі повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Читайте також:

"Всі попередні суди й міжнародні трибунали, вони зосереджувалися на воєнних злочинах, злочинах проти людяності, злочинах геноцидів. Але вони не торкалися злочину агресії", — сказав генпрокурор.

Окрім цього Андрій Костін також повідомив, що міжнародний центр переслідування за злочин агресії, що працює в Євроюсті в Гаазі, зараз об'єднує 16 прокурорів з шести країн. Вони займаються підготовкою справ для майбутнього трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Міжнародний кримінальний суд видав шість ордерів на арешт росіян за злочини в Україні - фото 1
Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: Новини.LIVE

"Важливим елементом є й Реєстр збитків, який працює в Гаазі як частина міжнародного компенсаційного механізму. Співпраця з міжнародними партнерами вже дала конкретні результати", — сказав прокурор. 

Нагадаємо, Нідерланди передали Україні унікальну криміналістичну лабораторію, здатну допомогти у збиранні доказів і проведенні експертиз щодо воєнних злочинів. Лабораторія є мобільною і може працювати ближче до лінії фронту.

Також ми писали, що Нідерланди та Україна разом з іншими міжнародними партнерами працює над зміцненням системи розслідувань воєнних злочинів РФ. Буде вестися докладна документація усіх вчинених злочинів та розшук зниклих осіб.

Одеса війна Офіс генерального прокурора Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси Андрій Костін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо