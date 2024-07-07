За преступления в Украине: суд в Гааге выдал ордера на арест россиян

Заседание интернационального уголовного суда. Фото: icc-cpi.int

Международный уголовный суд (МКС) уже выдал шесть ордеров на арест россиян, виновных в смертях украинцев. Это впервые со времен Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала, когда на международном уровне пытаются привлечь к ответственности виновных в развязывании агрессивной войны.

Об этом на пресс-конференции в Одессе сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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"Все предыдущие суды и международные трибуналы, они сосредотачивались на военных преступлениях, преступлениях против человечности, преступлениях геноцидов. Но они не касались преступления агрессии", — сказал генпрокурор.

Кроме того, Андрей Костин также сообщил, что международный центр преследования за преступление агрессии, работающий в Евроюсте в Гааге, сейчас объединяет 16 прокуроров из шести стран. Они занимаются подготовкой дел для грядущего трибунала по преступлению агрессии РФ.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: Новини.LIVE

"Важным элементом является и Реестр убытков, который работает в Гааге как часть международного компенсационного механизма. Сотрудничество с международными партнерами уже дало конкретные результаты", — сказал прокурор.

Напомним, Нидерланды передали Украине уникальную криминалистическую лабораторию, способную помочь в сборе доказательств и проведении экспертиз по военным преступлениям. Лаборатория мобильная и может работать ближе к линии фронта.

Также мы писали, что Нидерланды и Украина вместе с другими международными партнерами работают над укреплением системы расследований военных преступлений РФ. Будет вестись подробная документация всех совершенных преступлений и розыск пропавших лиц.