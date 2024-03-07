Подарунок на 8 березня, щоб хотіли отримати жінки цього року на свято весни та квітів

Чоловік купив квіти для жінки. Фото: Новини.LIVE

Наближається головне свято для наших жінок 8 березня. Традиційно цього дня представницям слабкої статі вручають квіти. У суспільстві наразі точиться багато розмов щодо необхідності цього свята. Частина жінок вважає, що Україні необхідно відходити від радянської традиції та створити власний аналог. Але для чоловіків все ж таки залишається головним питання, який подарунок зробити своїм милим дамам?

Журналісти Новини.LIVE спитали в одеситок, який подарунок вони б хотіли отримати у цей день.

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З настанням весни жінка розквітає та хоче до себе більше уваги та подарунків. Однак у воєнний час бажання одеситок дещо змінилися, кожна мріє про спокій та душевну рівновагу. Зокрема, для Вероніки не важливий сам подарунок, для дівчини головне — провести це свято з найближчими.

"Ясна річ, що це квіти. І якийсь маленький подарунок, бо найголовніше — це бути в родинному колі", — наголошує Вероніка.

Вероніка хоче відсвяткувати з близькими. Фото: Новини.LIVE

Також знайшлися містянки, які хочуть у цей день зробити щасливими не лише себе, а й подарувати родину домашнім улюбленцям. Наталя мріє про ще одну собаку, щоб її тваринці не було сумно, коли жінка йде на роботу.

"Я б хотіла собаку, бігера. У мене вже є хлопчик, хочу ще дівчинку. Буду їх обох любити", — зазначає Наталя.

Наталя мріє про нового собаку. Фото: Новини.LIVE

Крім того, є одеситки, які мріють про гаджети. Але це не типовий iPhone. Смаки жінок змінилися і зараз вони обирають більш практичний девайс.

"Я б хотіла телефон Xiaomi. Бо я люблю цю марку, вона надійна і практична", — констатує Ірина.

Ірина очікує отримати телефон. Фото: Новини.LIVE

Головне — мир

Але найголовнішим подарунком для одеситок все ж є перемога над ворогом та мир. Адже саме це зараз важливо, а не матеріальні радощі.

"Миру. Дуже хотілося, щоб закінчилася вже війна", — каже Наталя.

Наталя чекає на мир. Фото: Новини.LIVE

Також її підтримує Олександра та наголошує, що жінки на рівну з чоловіками зараз виборюють мирне майбутнє для нашої країни.

"Мабуть, мир в Україні. Це головне. Адже багато жінок зараз воює на передовій", — додає Олександра.

Олександра хоче перемоги. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що наразі розглядається питання щодо започаткування Дня української жінки (дата народження Лесі Українки), який відзначатимуть 25 лютого. Проте поки офіційно його не затвердили.

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