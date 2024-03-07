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Международный женский день — какого подарка ждут одесситки

7 марта 2024 07:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Подарок на 8 марта, чтобы хотели получить женщины в этом году на праздник весны и цветов
Человек купил цветы для женщины. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Грядет главный праздник для наших женщин 8 марта. Традиционно в этот день представительницам слабого пола вручают цветы. В обществе сейчас много разговоров о необходимости этого праздника. Часть женщин считает, что Украине нужно отходить от советской традиции и создать собственный аналог. Но для мужчин все же остается главным вопрос, какой подарок сделать своим милым дамам?

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситок, какой подарок они хотели бы получить в этот день.

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С наступлением весны женщина расцветает и хочет больше внимания и подарков. Однако в военное время желания одесситок несколько изменились, каждая мечтает о спокойствии и душевном равновесии. В частности, для Вероники не важен подарок, для девушки главное — провести этот праздник с ближайшими.

"Естественно, что это цветы. И какой-то маленький подарок, потому что самое главное — это быть в семейном кругу", — отмечает Вероника.

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Вероника хочет отпраздновать с близкими. Фото: Новини.LIVE

Также нашлись горожанки, которые хотят в этот день сделать счастливыми не только себя, но и подарить семью домашним питомцам. Наталья мечтает о еще одной собаке, чтобы ее животному не было грустно, когда женщина идет на работу.

"Я бы хотела собаку, бигера. У меня уже есть мальчик, хочу еще девочку. Буду их обоих любить", — отмечает Наталья.

Международный женский день — подарка ждут одесситки - фото 2
Наталья мечтает о новой собаке. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, есть одесситки, мечтающие о гаджетах. Но это не типичный iPhone. Вкусы женщин изменились и сейчас они выбирают более практичный девайс.

"Я бы хотела телефон Xiaomi. Потому что я люблю эту марку, она надежна и практична ", — констатирует Ирина.

Международный женский день — подарка ждут одесситки - фото 3
Ирина ожидает получить телефон. Фото: Новини.LIVE

Главное — мир

Но самым главным подарком для одесситок все же победа над врагом и мир. Ведь это сейчас важно, а не материальные радости.

"Мира. Очень хотелось, чтобы закончилась уже война", — говорит Наталья.

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Наталья ждет мира. Фото: Новини.LIVE

Также ее поддерживает Александра и отмечает, что женщины наравне с мужчинами сейчас борются за мирное будущее для нашей страны.

"Видимо, мир в Украине. Это главное. Ведь многие женщины сейчас воюют на передовой", — добавляет Александра.

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Александра хочет победы. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в настоящее время рассматривается вопрос о начале Дня украинской женщины (дата рождения Леси Украинки), который будет отмечен 25 февраля. Однако пока официально его не утвердили.

Ранее мы говорили, какие подарки можно сделать на 8 марта 2024 года.

Также предлагаем приготовить невероятно вкусный и красивый пирог к 8 марта.

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Новости Одессы
8 марта
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