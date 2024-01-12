Перевірки працівниками ТЦК у громадському транспорті викликають скандали - думки одеситів із цього приводу

Представник ТЦК у Одеському тролейбусі. Фото: скрин з відео

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

В Одесі співробітники ТЦК вирішили оголосити сезон полювання на чоловіків у громадському транспорті. Якщо раніше це було швидше винятком із правил, то вже кілька днів ми можемо спостерігати картину, коли прямо в ранковий час пік зупиняють не лише маршрутки, а й трамваї з тролейбусами для перевірки документів у військовозобов'язаних. В результаті багато хто з тих, хто їхав на роботу, так на неї і не потрапляє, одеситів виводять із салонів і садять в автобуси, припарковані поруч.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, як до такої мобілізації ставляться одесити.

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Перевірки потрібні

Спочатку повістки видавали на вулиці у громадських місцях, потім були випадки у маршрутних таксі, ресторанах, спортклубах і ось докотилися до тролейбусів і трамваїв. Такими темпами скоро співробітники ТЦК зупинятимуть машини для перевірки та вручатимуть повістки. Одеситка Галина зізнається, що в неї немає однозначної відповіді, правильно це чи ні, занадто багато факторів, які необхідно враховувати.

"Може, це потрібно, сьогодні ухилянтів багато, може, так і потрібно, не знаю. З іншого боку, всіх шкода, всім хочеться добра, усім хочеться врятуватися, а що робити? Бачите, яка ситуація. Не знаю, мені складно так впевнено сказати так чи ні. Жаль, що ми в таке потрапили, але що робити?" — нарікає Галина.

Одеситка Галина вважає, що потрібно враховувати безліч факторів. Фото: Новини.LIVE

А ось Аліна впевнена, що проводити перевірку необхідно, і тим, хто ухиляється від мобілізації, варто вручати повістку і ставити на облік. У країні вже другий рік триває повномасштабна війна, і це має розуміти кожен, а робити вигляд, що його це не стосується, не вийде. Єдине, що дівчина проти того, щоб співробітники ТЦК проводили свою роботу в громадському транспорті. В місті досить багато розважальних закладів, де відпочивають дуже здорові та міцні хлопці, які могли б стати на захист України.

"Навіть не знаю, багато хлопців бояться, але, я вважаю, що треба захищати свою країну, треба бути чесними перед собою та перед людьми. Потрібно роздавати повістки, але, може, ні в громадському транспорті, а в інших місцях, де багато відпочивають — Аркадія, якісь клуби закриті", — зазначає Аліна.

Аліна за те, щоб повістки роздавали у розважальних закладах. Фото: Новини.LIVE

Все має бути законно

Законом чітко прописано, де, ким та за яких обставин можуть вручатися повістки військовозобов'язаним громадянам — вважає Марина. Тролейбуси та трамваї до цього переліку не входять упевнена дівчина, а отже, співробітники ТЦК діють неправомірно.

"Це суперечить Конституції, і це незаконно. Все має відбуватися у рамках закону", — каже Марина.

Марина за мобілізацію згідно із законом. Фото: Новини.LIVE

Мати двох дітей Юлія категорично проти подібних дій з боку ТЦК. Вона наголошує, що це завдає великої шкоди іміджу військових, налаштовуючи на негатив з боку українців. А скандали, що відбуваються у транспорті на очах у дітей, ще й травмують школярів.

"Я, звичайно, вважаю, що це неправильно. Я про це подумала, що якщо це побачить моя дитина, для якої військові якісь супергерої. Я вважаю, що дитина дуже злякається, і син просто змінить свою мрію. Тому я вважаю, що це трохи неправильно. Вважаю, що це має бути, як раніше, із повістками додому", — зізнається Юлія.

Юлія разом із дітьми. Фото: Новини.LIVE

З Юлією повністю згодна і Олена. За словами дівчини, сьогодні співробітники ТЦК вирішили піти найпростішим шляхом, а те, що в результаті зростає роздратування і невдоволення, про це ніхто не думає.

"Я вважаю, це неправильно або повинні приходити за пропискою, ну, якось офіційно, а не так, що ти прийшов, вручив і пішли. Як так? Це неправильно", — ділиться Олена.

Одеситка Олена із сином. Фото: Новини.LIVE

Погляди у всіх різні стосовно того, що відбувається, але є одна єдина думка — проводити рейди в громадському транспорті не можна. Необхідно вдаватися до зрозуміліших дій, законність яких ні в кого не викликатимуть сумнівів.