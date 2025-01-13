Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мобілізація у 18 — що думають одесити arrow

Мобілізація у 18 — що думають одесити

13 січня 2025 22:37
Рвачова Анастасія - редактор
Мобілізація в Україні в 18 років — як одесити ставляться до можливого зниження мобілізаційного віку
Українські солдати на стройовій підготовці. Фото: Слово і діло
Рвачова Анастасія - редактор

Майбутній радник з національної безпеки в новій адміністрації Трампа Майк Волтц висловився за зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Він вважає, що країна стикається з проблемою нестачі людських ресурсів через обмеження призовного віку. Ця заява викликала активні обговорення у мережі — чи справді зниження віку для мобілізації є необхідним кроком, і які загрози це може принести для українського суспільства?

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони ставляться до таких заяв.

Читайте також:

Діти на війні

Більшість одеситів різко негативно відреагували на такі заяви, оскільки вважають, що зниження мобілізаційного віку не допоможе швидше завершити війну. Натомість це може лише стимулювати відтік молоді з країни, яка шукатиме способи уникнути служби за кордоном. Такої думки дотримується й Світлана, яка додає, що діти не повинні воювати. 

"Я не дуже добре ставлюся. У 18 років вони ще не дозріли до війни, тому я проти. Хоча б з 21, бо в цьому віці вже видно, що людина більш розумна. А у 18 вони тільки думають, що розумні", — розповідає Світлана.

Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Жінку підтримує й інша пенсіонерка. Алла Яківна розуміє, що триває війна і хлопцям на передовій потрібна заміна, але не знає, як саме це зробити. Проте точно, каже одеситка, не підлітками, які стали дорослими лише у документах. 

"На мою думку, 18 — це дуже рано. Хоча б у 22. Я розумію, що військо потрібно поповнювати, але не дітьми", — підкреслює Алла Яківна. 

Одеситка Алла Яківна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Алла Яківна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Мобілізаційний вік

Інша частина людей також не підтримує зниження мобілізаційного віку, але їхня позиція полягає в тому, що його потрібно або залишити, або, навпаки, підвищити. Вони вважають, що старший вік призовників краще підходить для армії, оскільки дає більше часу для розвитку фізичної та моральної зрілості.

"Я ставлюся до цього дуже погано. У 18 років ти ще дитина і повинен ще вчитися і бути вдома з батьками. Я думаю, що 24-25 як раз нормально для цього. Молодше — вже ні", — каже Аліна. 

Одеситка Аліна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Аліна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

З цим погоджується і Євгенія. Дівчині важко уявити, що на фронт планують відправити хлопців, які ще ментально є дітьми. 

"Це дуже погано. Що ми будемо робити без молоді? Ось 25-26 — оптимальний вік, а погодитися з тим, щоб відправляти дітей на війну, я не можу", — додає Євгенія.  

Одеситка Євгенія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Євгенія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Продовження нації

А от Світлана виступає категорично проти таких ініціатив, вважаючи, що країна не повинна відправляти на фронт усіх молодих чоловіків. Вона переконана, що саме молодше покоління має залишатися вдома, щоб розвивати економіку і продовжувати націю, запобігаючи можливій демографічній кризі.

"Я погано ставлюся. Не треба наших хлопців забирати. З ким країна потім залишиться? Нам потрібне покоління, яке буде підвищувати народжуваність. Хлопці мають спочатку довчитися, сімʼю мати, а їх туди відправлять, і що буде?" — підсумовує Світлана. 

Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 
Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

У західному інформаційному просторі вже давно лунають заяви посадовців про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак командування української армії запевняє, що такої потреби наразі немає. Військовозобов’язані молодшого віку можуть проходити службу в Збройних силах України лише на добровільних засадах, без обов'язкової мобілізації.

 Нагадаємо, нардеп зробив заяву про демобілізацію в Україні. 

Також ми писали, що головною проблемою мобілізації є відсутність визначеного терміну демобілізації

США Одеса українці Дональд Трамп опитування Новини Одеси мобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

23:17 У Києві лунають вибухи — що відомо про атаку

Термінова новина

23:08 У Києві та низці областей тривога — яка небезпека

23:05 ВЛК для виключеного з обліку — чи правомірними є дії ТЦК

23:04 Мер Львова Садовий у грудні заробив 81 тисячу гривень

22:40 Зеленський і Макрон обговорили гарантії безпеки для України

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

22:22 Зеленський призначить керівника академії сухопутних військ

22:05 Морози до -20 — в які регіони прийде сувора зима

22:03 Відстрочка після операції — чи мобілізують таких осіб

21:57 Боєць з Миколаївщини загубив зброю — як його покарав суд

Термінова новина

23:17 У Києві лунають вибухи — що відомо про атаку

Термінова новина

23:08 У Києві та низці областей тривога — яка небезпека

23:05 ВЛК для виключеного з обліку — чи правомірними є дії ТЦК

23:04 Мер Львова Садовий у грудні заробив 81 тисячу гривень

22:40 Зеленський і Макрон обговорили гарантії безпеки для України

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

22:22 Зеленський призначить керівника академії сухопутних військ

22:05 Морози до -20 — в які регіони прийде сувора зима

22:03 Відстрочка після операції — чи мобілізують таких осіб

21:57 Боєць з Миколаївщини загубив зброю — як його покарав суд

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

Text

21:20 Байден виступив з терміновимт зверненням — ефір Новини.LIVE

Text

19:06 Ємець назвав умови для проведення виборів після війни

Text

17:50 Зеленський провів екстрену нараду із Сирським — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуація під Бахмутом та Покровськом — деталі від військового

Text

13:00 Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:45 У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

Text

10:22 Селезньов порівняв використання КАБів у 2024 році та зараз

Text

08:00 Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

12 січня 2025
Text

20:59 Гончаренко назвав головну проблему мобілізації — і це не ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році