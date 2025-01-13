Мобілізація в Україні в 18 років — як одесити ставляться до можливого зниження мобілізаційного віку

Українські солдати на стройовій підготовці. Фото: Слово і діло

Майбутній радник з національної безпеки в новій адміністрації Трампа Майк Волтц висловився за зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Він вважає, що країна стикається з проблемою нестачі людських ресурсів через обмеження призовного віку. Ця заява викликала активні обговорення у мережі — чи справді зниження віку для мобілізації є необхідним кроком, і які загрози це може принести для українського суспільства?

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони ставляться до таких заяв.

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Діти на війні

Більшість одеситів різко негативно відреагували на такі заяви, оскільки вважають, що зниження мобілізаційного віку не допоможе швидше завершити війну. Натомість це може лише стимулювати відтік молоді з країни, яка шукатиме способи уникнути служби за кордоном. Такої думки дотримується й Світлана, яка додає, що діти не повинні воювати.

"Я не дуже добре ставлюся. У 18 років вони ще не дозріли до війни, тому я проти. Хоча б з 21, бо в цьому віці вже видно, що людина більш розумна. А у 18 вони тільки думають, що розумні", — розповідає Світлана.

Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Жінку підтримує й інша пенсіонерка. Алла Яківна розуміє, що триває війна і хлопцям на передовій потрібна заміна, але не знає, як саме це зробити. Проте точно, каже одеситка, не підлітками, які стали дорослими лише у документах.

"На мою думку, 18 — це дуже рано. Хоча б у 22. Я розумію, що військо потрібно поповнювати, але не дітьми", — підкреслює Алла Яківна.

Одеситка Алла Яківна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Мобілізаційний вік

Інша частина людей також не підтримує зниження мобілізаційного віку, але їхня позиція полягає в тому, що його потрібно або залишити, або, навпаки, підвищити. Вони вважають, що старший вік призовників краще підходить для армії, оскільки дає більше часу для розвитку фізичної та моральної зрілості.

"Я ставлюся до цього дуже погано. У 18 років ти ще дитина і повинен ще вчитися і бути вдома з батьками. Я думаю, що 24-25 як раз нормально для цього. Молодше — вже ні", — каже Аліна.

Одеситка Аліна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

З цим погоджується і Євгенія. Дівчині важко уявити, що на фронт планують відправити хлопців, які ще ментально є дітьми.

"Це дуже погано. Що ми будемо робити без молоді? Ось 25-26 — оптимальний вік, а погодитися з тим, щоб відправляти дітей на війну, я не можу", — додає Євгенія.

Одеситка Євгенія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Продовження нації

А от Світлана виступає категорично проти таких ініціатив, вважаючи, що країна не повинна відправляти на фронт усіх молодих чоловіків. Вона переконана, що саме молодше покоління має залишатися вдома, щоб розвивати економіку і продовжувати націю, запобігаючи можливій демографічній кризі.

"Я погано ставлюся. Не треба наших хлопців забирати. З ким країна потім залишиться? Нам потрібне покоління, яке буде підвищувати народжуваність. Хлопці мають спочатку довчитися, сімʼю мати, а їх туди відправлять, і що буде?" — підсумовує Світлана.

Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

У західному інформаційному просторі вже давно лунають заяви посадовців про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак командування української армії запевняє, що такої потреби наразі немає. Військовозобов’язані молодшого віку можуть проходити службу в Збройних силах України лише на добровільних засадах, без обов'язкової мобілізації.

Нагадаємо, нардеп зробив заяву про демобілізацію в Україні.

Також ми писали, що головною проблемою мобілізації є відсутність визначеного терміну демобілізації.