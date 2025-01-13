Мобилизация в Украине в 18 лет - как одесситы относятся к возможному снижению мобилизационного возраста

Украинские солдаты на строевой подготовке. Фото: Слово и дело

Будущий советник по национальной безопасности в новой администрации Трампа Майк Волтц высказался за снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Он считает, что страна сталкивается с проблемой нехватки человеческих ресурсов из-за ограничения призывного возраста. Это заявление вызвало активные обсуждения в сети — действительно ли снижение возраста для мобилизации является необходимым шагом, и какие угрозы это может принести для украинского общества?

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, как они относятся к таким заявлениям.

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Дети на войне

Большинство одесситов резко негативно отреагировали на такие заявления, поскольку считают, что снижение мобилизационного возраста не поможет быстрее завершить войну. Вместо этого это может лишь стимулировать отток молодежи из страны, которая будет искать способы избежать службы за рубежом. Такого мнения придерживается и Светлана, которая добавляет, что дети не должны воевать.

"Я не очень хорошо отношусь. В 18 лет они еще не созрели к войне, поэтому я против. Хотя бы с 21, потому что в этом возрасте уже видно, что человек более умный. А в 18 они только думают, что умные", — рассказывает Светлана.

Одесситка Светлана. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Женщину поддерживает и другая пенсионерка. Алла Яковлевна понимает, что идет война и ребятам на передовой нужна замена, но не знает, как именно это сделать. Однако точно, говорит одесситка, не подростками, которые стали взрослыми только в документах.

"По моему мнению, 18 — это очень рано. Хотя бы в 22. Я понимаю, что войско нужно пополнять, но не детьми", — подчеркивает Алла Яковлевна.

Одесситка Алла Яковлевна. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Мобилизационный возраст

Другая часть людей также не поддерживает снижение мобилизационного возраста, но их позиция заключается в том, что его нужно либо оставить, либо, наоборот, повысить. Они считают, что старший возраст призывников лучше подходит для армии, поскольку дает больше времени для развития физической и моральной зрелости.

"Я отношусь к этому очень плохо. В 18 лет ты еще ребенок и должен еще учиться и быть дома с родителями. Я думаю, что 24-25 как раз нормально для этого. Младше — уже нет", — говорит Алина.

Одесситка Алина. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

С этим соглашается и Евгения. Девушке трудно представить, что на фронт планируют отправить подростков, которые еще ментально являются детьми.

Это очень плохо. Что мы будем делать без молодежи? Вот 25-26 — оптимальный возраст, а согласиться с тем, чтобы отправлять детей на войну, я не могу", — добавляет Евгения.

Одесситка Евгения. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Продолжение нации

А вот Светлана выступает категорически против таких инициатив, считая, что страна не должна отправлять на фронт всех молодых мужчин. Она убеждена, что именно младшее поколение должно оставаться дома, чтобы развивать экономику и продолжать нацию, предотвращая возможный демографический кризис.

"Я плохо отношусь. Не надо наших ребят забирать. С кем страна потом останется? Нам нужно поколение, которое будет повышать рождаемость. Ребята должны сначала доучиться, семью иметь, а их туда отправят, и что будет?" — заключает Светлана.

Одесситка Светлана. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

В западном информационном пространстве уже давно звучат заявления чиновников о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине. Однако командование украинской армии уверяет, что такой необходимости пока нет. Военнообязанные младшего возраста могут проходить службу в Вооруженных силах Украины только на добровольных началах, без обязательной мобилизации.

Напомним, нардеп сделал заявление о демобилизации в Украине.