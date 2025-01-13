Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Мобилизация в 18 — что думают одесситы arrow

Мобилизация в 18 — что думают одесситы

13 января 2025 22:37
Рвачова Анастасия - редактор
Мобилизация в Украине в 18 лет - как одесситы относятся к возможному снижению мобилизационного возраста
Украинские солдаты на строевой подготовке. Фото: Слово и дело
Рвачова Анастасия - редактор

Будущий советник по национальной безопасности в новой администрации Трампа Майк Волтц высказался за снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Он считает, что страна сталкивается с проблемой нехватки человеческих ресурсов из-за ограничения призывного возраста. Это заявление вызвало активные обсуждения в сети — действительно ли снижение возраста для мобилизации является необходимым шагом, и какие угрозы это может принести для украинского общества?

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, как они относятся к таким заявлениям.

Читайте также:

Дети на войне

Большинство одесситов резко негативно отреагировали на такие заявления, поскольку считают, что снижение мобилизационного возраста не поможет быстрее завершить войну. Вместо этого это может лишь стимулировать отток молодежи из страны, которая будет искать способы избежать службы за рубежом. Такого мнения придерживается и Светлана, которая добавляет, что дети не должны воевать.

"Я не очень хорошо отношусь. В 18 лет они еще не созрели к войне, поэтому я против. Хотя бы с 21, потому что в этом возрасте уже видно, что человек более умный. А в 18 они только думают, что умные", — рассказывает Светлана.

Одесситка Светлана. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Светлана. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко 

Женщину поддерживает и другая пенсионерка. Алла Яковлевна понимает, что идет война и ребятам на передовой нужна замена, но не знает, как именно это сделать. Однако точно, говорит одесситка, не подростками, которые стали взрослыми только в документах.

"По моему мнению, 18 — это очень рано. Хотя бы в 22. Я понимаю, что войско нужно пополнять, но не детьми", — подчеркивает Алла Яковлевна.

Одесситка Алла Яковлевна. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Алла Яковлевна. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко 

Мобилизационный возраст

Другая часть людей также не поддерживает снижение мобилизационного возраста, но их позиция заключается в том, что его нужно либо оставить, либо, наоборот, повысить. Они считают, что старший возраст призывников лучше подходит для армии, поскольку дает больше времени для развития физической и моральной зрелости.

"Я отношусь к этому очень плохо. В 18 лет ты еще ребенок и должен еще учиться и быть дома с родителями. Я думаю, что 24-25 как раз нормально для этого. Младше — уже нет", — говорит Алина.

Одесситка Алина. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Алина. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко 

С этим соглашается и Евгения. Девушке трудно представить, что на фронт планируют отправить подростков, которые еще ментально являются детьми.

Это очень плохо. Что мы будем делать без молодежи? Вот 25-26 — оптимальный возраст, а согласиться с тем, чтобы отправлять детей на войну, я не могу", — добавляет Евгения.

Одесситка Евгения. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Евгения. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко 

Продолжение нации

А вот Светлана выступает категорически против таких инициатив, считая, что страна не должна отправлять на фронт всех молодых мужчин. Она убеждена, что именно младшее поколение должно оставаться дома, чтобы развивать экономику и продолжать нацию, предотвращая возможный демографический кризис.

"Я плохо отношусь. Не надо наших ребят забирать. С кем страна потом останется? Нам нужно поколение, которое будет повышать рождаемость. Ребята должны сначала доучиться, семью иметь, а их туда отправят, и что будет?" — заключает Светлана.

Одесситка Светлана. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Светлана. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

В западном информационном пространстве уже давно звучат заявления чиновников о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине. Однако командование украинской армии уверяет, что такой необходимости пока нет. Военнообязанные младшего возраста могут проходить службу в Вооруженных силах Украины только на добровольных началах, без обязательной мобилизации.

 Напомним, нардеп сделал заявление о демобилизации в Украине.

Также мы писали, что главной проблемой мобилизации является отсутствие определенного срока демобилизации.

США Одесса украинцы Дональд Трамп опрос Новости Одессы мобилизация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:05 ВВК для исключенного с учета — правомерны ли действия ТЦК

23:04 Мэр Львова Садовый в декабре заработал 81 тысячу гривен

22:40 Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

22:22 Зеленский назначит руководителя академии сухопутных войск

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:05 Морозы до -20 — в какие регионы придет суровая зима

22:03 Отсрочка после операции — мобилизуют ли таких лиц

21:57 Боец с Николаевщины потерял оружие — как его наказал суд

21:48 Что не стоит сажать возле малины — советы дачникам

21:47 Джо Байден заявил, что Путин не смог покорить Украину

23:05 ВВК для исключенного с учета — правомерны ли действия ТЦК

23:04 Мэр Львова Садовый в декабре заработал 81 тысячу гривен

22:40 Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

22:22 Зеленский назначит руководителя академии сухопутных войск

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:05 Морозы до -20 — в какие регионы придет суровая зима

22:03 Отсрочка после операции — мобилизуют ли таких лиц

21:57 Боец с Николаевщины потерял оружие — как его наказал суд

21:48 Что не стоит сажать возле малины — советы дачникам

21:47 Джо Байден заявил, что Путин не смог покорить Украину

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году