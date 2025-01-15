Мобілізація заброньованих працівників — що потрібно знати українцям

Представники ТЦК зупинили потенційного призовника. Фото: Facebook/ Львівський обласний ТЦК та СП

Тиждень тому з'явилася новина, що територіальні центри комплектування можуть мобілізувати навіть тих працівників, які мають офіційну відстрочку і були заброньовані критично важливими підприємствами. Хоча військові вже спростували ці чутки, депутати не виключають можливості такого призову у разі надзвичайної ситуації. Це може стати новим викликом для підприємств, які тримають економічний фронт країни.

Тож до чого готуватися таким працівникам та які документи потрібно мати напоготові, журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

Читайте також:

Мобілізація в Україні

Рішення про можливий призов заброньованих фахівців є цілком законним і не суперечить мобілізаційним процесам. Проте, як зазначає адвокат, це може мати негативні наслідки для критичних підприємств, таких як виробники дронів, які підтримують обороноздатність країни. Втрата таких працівників може поставити під загрозу постачання важливих ресурсів для військових, що може відчутно вплинути на фронтові успіхи.

"В нас депутати Верховної Ради кажуть, що це дійсно законно. Але я не розумію і взагалі не згоден з цим. Як держава може мобілізувати людину, яка виготовляє дрони? Це ж поставить під загрозу все підприємство. Тому, на мою думку, це юридично неправильно", — вважає Олексій Шалару.

Одеський адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також це стосується й працівників, які були заброньовані не через застосунок "Дія". Іноді трапляються випадки, коли дані про таких людей не встигли підтягнутися до державних реєстрів. У такому випадку правник звертає увагу на те, що при собі обовʼязково мати усі документи, які підтверджують цей статус, щоб не наражатися на додаткові проблеми.

"В людини на руках має бути документ, що вона заброньована. Коли підприємство його забронювало, то видає йому спеціальний документ. Або витяг з "Дії", він також прирівнюється", — каже юрист.

Бронювання працівників

Відстояти право на відстрочку можливо, проте адвокат зауважує, що суди нині переповнені подібними справами. І хоча часто визнають факт мобілізації незаконним, реальність така, що уникнути служби все одно не вдасться. Тенденція свідчить, що суди все частіше стають на бік ТЦК, що робить боротьбу за відстрочку ще складнішою.

"Їх можна оскаржувати, в моїй практиці були такі позитивні кейси. Але є нюанс. Деякі суди виносять рішення, що призов був незаконним, але звільнити людину з ТЦК вже не можуть. Виходить: призвали незаконно, але ти все одно служи", — зазначає адвокат.

Юрист про нюанси бронювання. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Проте і такі рішення, каже юрист, можна оскаржити у Верховному суді. І вже від його висновків буде залежати подальший розвиток.

Неякісна мобілізація

Окремо адвокат Олексій Шалару звертає увагу на проблеми у самому процесі мобілізації. За його словами, нині ТЦК більше зосереджені на кількості, ніж на якості майбутніх бійців. Так, їм важливо просто набрати людей. Однак, як кажуть самі військові, значна частина призовників часто виявляється непридатною для служби і може бути демобілізована вже через кілька днів після мобілізації.

"Я спілкуюся з багатьма бригадами. І хлопці кажуть: нам присилають пʼятьох людей, з яких троє зовсім скоро можуть піти назад. Навіщо таких взагалі брати? Так, він своєчасно, може, не зробив документи. Але все ж його відпустять назад, а держава вже витратила на нього кошти. Потрібно якісно проводити мобілізаційну підготовку", — додає юрист.

Мобілізація 50+

Мобілізація чоловіків старше 50 років також має свої нюанси. За законом вони підлягають загальному призову, і у ТЦК підкреслюють, що такі громадяни зазвичай призначаються на тилові посади, зокрема водіями чи механіками. Однак, як зазначає юрист, траплялися випадки, коли чоловіків цієї вікової категорії направляли до штурмових бригад, що йде всупереч із початковими обіцянками.

"Хтось сказав, що таких людей не мобілізують, але це неправда. На моїй практиці є випадок, коли намагалися мобілізувати чоловіка у 59 років, який має купу хронічних хвороб. І вже лікарі на ВЛК підтвердили, що він придатний лише до служби у тилу", — каже Олексій Шалару.

Адвокат про мобілізацію чоловіків 50+. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Підтверджують такі випадки й самі військові на передовій, де у бригаду прислали піхотинців 54-59 років. Але вони, за словами адвоката, не зможуть якісно виконувати бойові задачі з огляду на вік. Тому потрібно змінювати саму систему мобілізації.

"Нам потрібна якісна мобілізація, а не просто показники. Якщо ТЦК призвали людину, яка дійсно вмотивована — це їм тільки плюс. А посилати людину, яка не хоче і не буде нічого виконувати, я не думаю, що є сенс", — підсумовує правник.

Олексій Шалару про нюанси призову. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Безумовно, питання мобілізації в Україні потребує глибоких змін і чіткого регулювання. Але важливу роль у цьому процесі відіграють і самі громадяни. Своєчасне оновлення документів і правильне оформлення статусу — це запорука того, що люди, які належать до категорій, відсторонених від призову, зможуть захистити свої права й уникнути непередбачених ситуацій.

Нагадаємо, ми писали про пʼять основних умов для бронювання.

Також ми повідомляли про те, що уряд України ухвалив рішення про надання броні від мобілізації працівникам галузі газопостачання.