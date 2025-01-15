Мобилизация забронированных работников — что нужно знать украинцам

Представители ТЦК остановили потенциального призывника. Фото: Facebook/ Львовский областной ТЦК и СП

Неделю назад появилась новость, что территориальные центры комплектования могут мобилизовать даже тех работников, которые имеют официальную отсрочку и были забронированы критически важными предприятиями. Хотя военные уже опровергли эти слухи, депутаты не исключают возможности такого призыва в случае чрезвычайной ситуации. Это может стать новым вызовом для предприятий, которые держат экономический фронт страны.

К чему готовиться таким работникам и какие документы нужно иметь наготове, журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

Читайте также:

Мобилизация в Украине

Решение о возможном призыве забронированных специалистов является вполне законным и не противоречит мобилизационным процессам. Однако, как отмечает адвокат, это может иметь негативные последствия для критических предприятий, таких как производители дронов, которые поддерживают обороноспособность страны. Потеря таких работников может поставить под угрозу поставки важных ресурсов для военных, что может ощутимо повлиять на фронтовые успехи.

"У нас депутаты Верховной Рады говорят, что это действительно законно. Но я не понимаю и вообще не согласен с этим. Как государство может мобилизовать человека, который изготавливает дроны? Это же поставит под угрозу все предприятие. Поэтому, по моему мнению, это юридически неправильно", — считает Алексей Шалару.

Одесский адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также это касается и работников, которые были забронированы не через приложение "Дія". Иногда бывают случаи, когда данные о таких людях не успели подтянуться в государственные реестры. В таком случае юрист обращает внимание на то, что при себе обязательно иметь все документы, подтверждающие этот статус, чтобы не подвергаться дополнительным проблемам.

"У человека на руках должен быть документ, что он забронирован. Когда предприятие его забронировало, то выдает ему специальный документ. Или выписка из "Дії", она также приравнивается", — говорит юрист.

Бронирование работников

Отстоять право на отсрочку возможно, однако адвокат замечает, что суды сейчас переполнены подобными делами. И хотя часто признают факт мобилизации незаконным, реальность такова, что избежать службы все равно не удастся. Тенденция свидетельствует, что суды все чаще становятся на сторону ТЦК, что делает борьбу за отсрочку еще сложнее.

"Их можно оспаривать, в моей практике были такие позитивные кейсы. Но есть нюанс. Некоторые суды выносят решение, что призыв был незаконным, но освободить человека из ТЦК уже не могут. Получается: призвали незаконно, но ты все равно служи", — отмечает адвокат.

Юрист о нюансах бронирования. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но и такие решения, говорит юрист, можно обжаловать в Верховном суде. И уже от его выводов будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Некачественная мобилизация

Отдельно адвокат Алексей Шалару обращает внимание на проблемы в самом процессе мобилизации. По его словам, сейчас ТЦК больше сосредоточены на количестве, чем на качестве будущих бойцов. Да, им важно просто набрать людей. Однако, как говорят сами военные, значительная часть призывников часто оказывается непригодной для службы и может быть демобилизована уже через несколько дней после мобилизации.

"Я общаюсь со многими бригадами. И ребята говорят: нам присылают пятерых человек, из которых трое совсем скоро могут уйти обратно. Зачем таких вообще брать? Да, он своевременно, может, не сделал документы. Но все же его отпустят обратно, а государство уже потратило на него средства", — добавляет юрист.

Мобилизация 50+

Мобилизация мужчин старше 50 лет также имеет свои нюансы. По закону они подлежат общему призыву, и в ТЦК подчеркивают, что такие граждане обычно назначаются на тыловые должности, в частности водителями или механиками. Однако, как отмечает юрист, были случаи, когда мужчин этой возрастной категории направляли в штурмовые бригады, что идет вразрез с изначальными обещаниями.

"Кто-то сказал, что таких людей не мобилизуют, но это неправда. В моей практике есть случай, когда пытались мобилизовать мужчину в 59 лет, у которого куча хронических болезней. И уже врачи на ВВК подтвердили, что он пригоден только к службе в тылу", — говорит Алексей Шалару.

Адвокат о мобилизации мужчин 50+. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Подтверждают такие случаи и сами военные на передовой, где в бригаду прислали пехотинцев 54-59 лет. Но они, по словам адвоката, не смогут качественно выполнять боевые задачи ввиду возраста. Поэтому нужно менять саму систему мобилизации.

"Нам нужна качественная мобилизация, а не просто показатели. Если ТЦК призвали человека, который действительно мотивирован — это им только плюс. А посылать человека, который не хочет и не будет ничего выполнять, я не думаю, что есть смысл", — заключает юрист.

Алексей Шалару о нюансах призыва. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Безусловно, вопрос мобилизации в Украине требует глубоких изменений и четкого регулирования. Но важную роль в этом процессе играют и сами граждане. Своевременное обновление документов и правильное оформление статуса — это залог того, что люди, которые относятся к категориям, отстраненным от призыва, смогут защитить свои права и избежать непредвиденных ситуаций.

Напомним, мы писали о пяти основных условиях для бронирования;

Также мы сообщали о том, что правительство Украины приняло решение о предоставлении брони от мобилизации работникам отрасли газоснабжения.