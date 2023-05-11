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Мобільний сервісний центр МВС надаватиме послуги на Одещині: коли та де саме

11 травня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мобільний сервісний центр МВС надаватиме послуги на Одещині: коли та де саме
Мобільний сервісний центр МВС. Фото: МВС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра, 12 травня в місто Южне, що на Одещині, прибуде мобільний сервісний центр МВС. Громадяни зможуть отримати нове посвідчення водія на заміну старому, зареєструвати транспортний засіб та інше.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Пересувний сервісний центр МВС, оснащений сучасним обладнанням, надаватиме громадянам найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС:

  • реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
  • заміна посвідчення водія;
  • видача міжнародного посвідчення водія;

"Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті у розділі Послуги, отримати консультацію — на нашій офіційній Фейсбук-сторінці  або за телефоном (048 753 18 88.)", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

Уряд заборонив замовлення й виготовлення індивідуальних номерних знаків із використанням російської символіки, що асоціюється з війною Росії проти України. Про номерні знаки держреєстрації для електромобілів не йдеться.

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Китайське спільне підприємство SAIC-GM-Wuling стали творцями нового хіта — електромобіля Wuling Bingo. Електрокар з'явився у продажу лише на початку квітня 2023 року і за два тижні встиг знайти понад 10 тисяч власників. Секрет його успіху у ціні та оригінальній комплектації. 

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