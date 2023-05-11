Мобільний сервісний центр МВС надаватиме послуги на Одещині: коли та де саме

Мобільний сервісний центр МВС. Фото: МВС

Завтра, 12 травня в місто Южне, що на Одещині, прибуде мобільний сервісний центр МВС. Громадяни зможуть отримати нове посвідчення водія на заміну старому, зареєструвати транспортний засіб та інше.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Пересувний сервісний центр МВС, оснащений сучасним обладнанням, надаватиме громадянам найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

заміна посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія;

"Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті у розділі Послуги, отримати консультацію — на нашій офіційній Фейсбук-сторінці або за телефоном (048 753 18 88.)", — йдеться в повідомленні.

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