Мобільний сервісний центр МВС надаватиме послуги на Одещині: коли та де саме
Завтра, 12 травня в місто Южне, що на Одещині, прибуде мобільний сервісний центр МВС. Громадяни зможуть отримати нове посвідчення водія на заміну старому, зареєструвати транспортний засіб та інше.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Пересувний сервісний центр МВС, оснащений сучасним обладнанням, надаватиме громадянам найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС:
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- заміна посвідчення водія;
- видача міжнародного посвідчення водія;
"Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті у розділі Послуги, отримати консультацію — на нашій офіційній Фейсбук-сторінці або за телефоном (048 753 18 88.)", — йдеться в повідомленні.
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