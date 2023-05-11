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Мобильный сервисный центр МВД будет предоставлять услуги в Одесской области: когда и где именно

11 мая 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мобильный сервисный центр МВД будет предоставлять услуги в Одесской области: когда и где именно
Мобильный сервисный центр МВД. Фото: МВД
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра, 12 мая в город Южный Одесской области прибудет мобильный сервисный центр МВД. Граждане смогут получить новое водительское удостоверение на замену старому, зарегистрировать транспортное средство и другое.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Передвижной сервисный центр МВД, оснащенный современным оборудованием, будет предоставлять гражданам самые популярные услуги сервисных центров МВД:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замена водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;

"Информацию о порядке получения услуг можно найти на сайте в разделе Услуги, получить консультацию — на нашей официальной Facebook-странице или по телефону (048 753 18 88.)", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Правительство запретило заказ и изготовление индивидуальных номерных знаков с использованием русской символики, которая ассоциируется с войной России против Украины. О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идет.

Украинцы, получившие статус участников боевых действий (УБД) и являющиеся владельцами автомобильного транспорта, имеют право на некоторые гарантии от государства и льготы. В частности, им разрешено не оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности.

Китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling стали создателями нового хита — электромобиля Wuling Bingo. Электрокар появился в продаже только в начале апреля 2023 года, и через две недели успел найти более 10 тысяч владельцев. Секрет успеха в цене и оригинальной комплектации.

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