Мобильный сервисный центр МВД будет предоставлять услуги в Одесской области: когда и где именно

Мобильный сервисный центр МВД. Фото: МВД

Завтра, 12 мая в город Южный Одесской области прибудет мобильный сервисный центр МВД. Граждане смогут получить новое водительское удостоверение на замену старому, зарегистрировать транспортное средство и другое.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

"Информацию о порядке получения услуг можно найти на сайте в разделе Услуги, получить консультацию — на нашей официальной Facebook-странице или по телефону (048 753 18 88.)", — говорится в сообщении.

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