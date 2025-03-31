Підвищення ефективності зрошення на Одещині

Поле з поливом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Використання потенціалу зрошувальних систем на Одещині та загалом в Україні є вкрай незадовільним, адже із наявних 2,2 млн. гектарів земель країни фактично поливається близько 130 тис. Тому Кабінет Міністрів затвердив довгостроковий план розвитку іригаційного комплексу до 2050 року.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Важливість модернізації

У Міністерстві аграрної політики та продовольства прагнуть підвищити ефективність зрошення. Це сприятиме сталому та екологічно безпечному веденню землеробства в умовах змін клімату. Крім того, посилить позиції України як одного зі світових лідерів у виробництві та експорті продовольства, вважають в уряді.

"Нагадаю, що відновлення зрошувальних систем та іригація — один з пріоритетів Мінагрополітики", — каже Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Що планують робити

План передбачає реформу системи управління іригаційною інфраструктурою, стимулювання інвестицій у відновлення, модернізацію та розвиток наявних систем. Особливий акцент планують зробити на залученні додаткових земель в обробку. Це стане важливим чинником забезпечення продовольчої безпеки країни.​ До 2050 року виконання довгострокового плану дасть змогу збільшити площі зрошення сільськогосподарських угідь до 700—750 тис. гектарів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про безплатну землю для українців. А також про фінансову допомогу фермерам.