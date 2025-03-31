Повышение эффективности орошения в Одесской области

Поле с поливом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Использование потенциала оросительных систем в Одесской области и в целом в Украине является крайне неудовлетворительным, ведь из имеющихся 2,2 млн. гектаров земель страны фактически поливается около 130 тыс. Поэтому Кабинет Министров утвердил долгосрочный план развития ирригационного комплекса до 2050 года.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте также:

Важность модернизации

В Министерстве аграрной политики и продовольствия стремятся повысить эффективность орошения. Это будет способствовать устойчивому и экологически безопасному ведению земледелия в условиях изменений климата. Кроме того, усилит позиции Украины как одного из мировых лидеров в производстве и экспорте продовольствия, считают в правительстве.

"Напомню, что восстановление оросительных систем и ирригация — один из приоритетов Минагрополитики",— заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Что планируют делать

План предусматривает реформу системы управления ирригационной инфраструктурой, стимулирование инвестиций в восстановление, модернизацию и развитие существующих систем. Особый акцент планируют сделать на привлечении дополнительных земель в обработку. Это станет важным фактором обеспечения продовольственной безопасности страны. К 2050 году выполнение долгосрочного плана позволит увеличить площади орошения сельскохозяйственных угодий до 700-750 тыс. гектаров.

Напомним, недавно мы писали о бесплатной земле для украинцев. А также о финансовой помощи фермерам.