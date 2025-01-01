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Молдова без світла з Придністров'я — ситуація з енергокризою

1 січня 2025 12:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Придністров'я припиняє постачання світла до Молдови — чим загрожує
Молдавська ДРЕС припиняє постачання електрики на правий берег Дністра. Фото: ілюстративне/Донор
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Молдавська ДРЕС, розташована на території невизнаної "Придністровської молдавської республіки", припинила постачання електроенергії на правий берег Дністра. Вона перейшла на резервне паливо — вугілля. 

Про це повідомляє молдовське видання point.md.

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Що відомо

Влада невизнаної "ПМР" оголосила, що електрика надаватиметься тільки у житлові будинки, соціальні установи, підприємства харчової промисловості та організації, що забезпечують життєдіяльність мешканців. При цьому повідомляється, що запасів вугілля на ДРЕС вистачить тільки на 50 днів. 

Зазначимо, що станція забезпечувала 80% потреб Молдови в електроенергії. Належить вона російській компанії "Інтер РАО". 

Що робитиме Молдова

Радник директора молдовського державного підприємства Energocom Віктор Бинзарь в ефірі радіо "Молдова 1" підтвердив, що контракт з ДРЕС не був продовжений. За його словами, щоби компенсувати нестачу електроенергії, держава уклала контракти з місцевими виробниками, які використовують сонячні панелі та вітряні турбіни, а також планує здійснити додаткові закупівлі через Європейську мережу операторів транспортних систем. Крім того, Молдова має намір компенсувати дефіцит, використовуючи нерозподілені потужності на кордоні з ЄС та Україною, з яких 15% (315 МВт) зарезервовані для Молдови.

Зазначимо, сьогодні з 7:00 Україна припинила постачання газу через свою територію, зокрема до Молдови. У Молдові введено режим надзвичайної ситуації й впровадили заходи економії світла, наприклад, відключили вуличне освітлення.

Нагадаємо, Придністров'я припинило постачання газу своїм адміністративним установам. Також ми повідомляли, що у Молдові ввели надзвичайний стан на 60 днів, починаючи з 16 грудня. Влада побоюється провокацій з ПМР за допомогою РФ через припинення постачання російського газу.

Молдова електроенергія електропостачання Придністров'я світло

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12:52 Зупинка транзиту газу — Фіцо гостро відреагував

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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